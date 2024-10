Tutto su Mario Verona: cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Mario Verona è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e donne. Arrivato in trasmissione nella scorsa stagione durante la quale ha frequentato soprattutto Milena con cui, però, non è nato nulla, Mario è tornato in trasmissione non avendo trovato l’amore durante l’estate. Mario è nato a Catania ma vive da sempre a Carrara. Ha diverse passioni legate allo sport e ama i bambini e gli animali. Nella scorsa stagione, Mario è stato uno dei cavalieri più corteggiati ma non è riuscito a trovare la persona giusta. Ai microfoni del magazine ufficiale del programma, Mario, parlando di sè, ha dichiarato di essere cambiato dopo essere stato tradito.

“Paradossalmente sono meno geloso di prima, perché credo che se le persone se ne vogliono andare se ne vano, e se vogliono restare restano. Il controllo o l’ansia di perderle non cambia questa realtà. Ovviamente questa esperienza mi ha anche reso una persona che si fida poco […] Io non ho mai tradito, sono di indole molto sincera. Non esiste alcun contratto che ti lega a una persona, nessun obbligo: se i sentimento cambiano lo dico e chiudo la storia prima di farmi i fatti miei” – le parole di Mario.

Mario Verona, esterna con Morena

Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2024, Mario Verona si accomoda al centro dello studio insieme a Diego Tavani e Mario Cusitore. Verona è uscito con Morena che, in precedenza, è uscita anche con Cusitore. Verona, tuttavia, non vede realmente interesse da parte di Morena che, in studio, non rinuncia a conoscere altri cavalieri, in primis Mario Cusitore. Parlando, del rapporto con le donne, Mario, al magazine ufficiale della trasmissione, ha detto:

“Sono una persona fisica quindi il contatto per me è fondamentale. Al bacio in sé, come al sesso, non do un enorme significato a meno che non provi qualcosa per la persona che ho di fronte. In quel caso tutto cambia: non è mai l’atto ma con chi lo fai”.

