Marta, chi è la moglie di Cesare Ragazzi: massimo riserbo sulla sua vita privata

Cesare Ragazzi è morto ieri a causa di un malore improvviso all’età di 83 anni. Diventato popolare negli anni ’70 grazie agli spot pubblicitari sui metodi contro la calvizie. Lascia una moglie e tre figli Simona, Alessia e Nicola. Tuttavia le informazioni su Marta, moglie di Cesare Ragazzi sono molto scarne. Estremamente riservato sulla sua vita sentimentale, l’imprenditore, attraverso il profilo Facebook, in questi anni ha condiviso pochi scatti con la famiglia e quasi tutti con le due figlie Simona e Alessia.

Su chi è la moglie di Cesare Ragazzi, Marta si sa poco e nulla. L’unica cosa certa è che al momento della morte Cesare Ragazzi si trovava si trovava fra le mura domestiche della sua abitazione a Bologna quando si è sentito male, e non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Il decesso è avvenuta nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre, ma è stato reso noto solo adesso. Ragazzi oltre alla moglie ed ai tre figli lascia anche due nipotini. Al momento la famiglia non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul grave lutto che l’ha colpita.

Simona, Alessia e Nicola chi sono i figli di Cesare Ragazzi

Simona, Alessia e Nicola sono i figli di Cesare Ragazzi e lo stesso imprenditore e volto televisivo ha descritto chi sono e cosa fanno in un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, Simona, artista e scultrice, Alessia e Nicola che lo ha reso nonno circa due anni fa: “Ho tre figli. Simona fa la scultrice. La statua dedicata a Lucio Dalla in piazza Cavour a Bologna l’ha fatta lei. Poi c’è il maschio che ha una ditta di muratori” Sulla sua vita, invece, aveva rivelato: “La vita mi piace e non mi arrendo: gioco a golf e a tennis e almeno tre volte a settimana faccio delle lunghe camminate. L’inverno poi vado a sciare. Per me è importante stare bene fisicamente e curo molto l’alimentazione. Dentro mi sento ancora un ventenne. Mi piace anche andare qualche volta in discoteca”.