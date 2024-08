Sono passati pochi giorni dalla conclusione di Temptation Island 2024 e come prevedibile i riflettori sono ancora puntati sui protagonisti più seguiti: Martina De Ioannon e Raul Dumitras. La coppia si è ‘sfasciata’ nel corso dell’esperienza nel reality e non appare realistico ipotizzare un possibile ritorno di fiamma. Eppure, come riporta Novella 2000, un particolare sembra aver catturato l’attenzione dei fan.

Sia Martina De Ioannon che Raul Dumitras avrebbero scelto Mykonos come meta per le vacanze dopo l’esperienza a Temptation Island 2024 che ha di fatto posto fine alla loro relazione. Altrettanto singolare è che – come riporta il portale – l’ex volto del reality sia stato avvistato in compagnia dei fratelli della sua ex fidanzata. Ma con chi si trova in grecia Martina De Ioannon? La giovane pare abbia scelto la compagnia di un altro ex volto del reality: Jenny.

Raul Dumitras e il presunto flirt con l’ex tentatrice Nicole, lei: “Non voglio espormi, tengo molto a lui…”

Dunque, Raul Dumitras e Martina De Ioannon sarebbero entrambi a Mykonos per smaltire le ‘fatiche’ di Temptation Island 2024 e godersi a pieno le vacanze estive. Nel frattempo, il primo continua a dominare la scena in termini di gossip date le voci relative alla presunta frequentazione con l’ex tentatrice Nicole. Quest’ultima – come racconta Novella 2000 – sarebbe stata incalzata sul tema sui social commentando in maniera sibillina: “Questa è la domanda più gettonata e capisco che sia la cosa che più vi interessi; al momento però preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e da gente che è solo in cerca di visibilità”.