Martina De Ioannon: critiche per il trono di Uomini e Donne

Martina De Ioannon, insieme a Francesca Sorrentino, è una delle protagoniste del trono femminile della nuova stagione di Uomini e Donne. L’ex protagonista di Temptation Island che, al termine dell’avventura nel villaggio in Sardegna ha detto addio al fidanzato Raul Dumitras e, dopo aver chiuso anche la conoscenza con il tentatore Carlo Marini, ufficialmente single, ha deciso di rimettersi in gioco accettando la proposta della redazione di cercare l’amore sul trono di Uomini e donne.

L’annuncio della presenza di Martina nel programma di Maria De Filippi è arrivato nel corso della seconda registrazione della nuova stagione scatenando l’immediata reazione del web che ha criticato la scelta della redazione di sceglierla come tronista. Tuttavia, Martina è stata criticata anche da ex protagonisti di Temptation Island.

Alex Petri critico con il trono di Martina De Ioannon

Alex Petri, ex protagonista di Temptation Island, rispondendo alle domande dei followers, ha criticato la presenza di Martina sul trono di Uomini e Donne. “Poi ci stupiamo se il mondo va al contrario°, ha scritto inizialmente per poi chiarire il senso delle proprie parole.

“Ragazzi, chiariamo una volta per tutte: non ho nulla di personale contro Martina perché la conosco pochissimo. Se parliamo del percorso fatto all’interno di Temptation Island per ciò che ha dimostrato, mi sembra la meno adatta a dover andare sul trono. Ma questo penso sia l’opinione di tanti che leggo. Anche perché , vi ricordo che è entrata dando del pazzo, folle, furioso al fidanzato per la sua gelosia. E sappiamo tutti com’è finita”.

