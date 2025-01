Martina De Ioannon verso la scelta: il gesto per Ciro e la reazione di Gianmarco

La scelta di Martina De Ioannon si avvicina e, nella puntata di Uomini e Donne del 10 gennaio 2025, la tronista si è sbilanciata spiegando che sceglierà in base ai propri sentimenti non pensando alla risposta che potrebbe ricevere. Las puntata si apre con il malcontento di Gianmarco che non nasconde il dispiacere per non essere stato portato in esterna. “Ti ho promesso di essere comprensivo ma non riesco più a capirti”, spiega Gianmarco.

Diego Tavani e Claudia D'Agostino, lite a Uomini e Donne/ Lei piange: "I gesti li ho fatti io, non tu"

“Non avrei avuto il giusto umore per uscire con te. Sarei stata falsa”, ammette la tronista che poi rivive quello che è accaduto con Ciro. Maria De Filippi manda così in onda l’rvm mostrando l’esterna fatta da Martina e Ciro a cui la tronista dedica una canzone spiegandogli di non avere ancora una scelta. “Se avessi una scelta, non starei qui”. Tra i due parte un abbraccio ma il corteggiatore è ancora titubante. “Non so se credere a queste dimostrazioni”, dice il corteggiatore.

Raffaella Scuotto reagisce al caso Michele Longobardi di Uomini e Donne/ "Cosa penso di lui? È un..."

Gianmarco potrebbe essere un no: la reazione di Martina De Ioannon

In studio, Gianmarco preferisce non commentare. Con Ciro, invece, scatta un lungo abbraccio. Ciro, pur essendo felice di quello che ha vissuto, ammette di non essere andato oltre. “I tuoi baci con Gianmarco non me li dimentico. Ma non posso mentire a me stesso. Gianmarco è la scelta più semplice, io sono un salto nel vuoto”, spiega Ciro.

“Una scelta semplice, non esiste. Ci sarà solo una scelta dettata da quello che sento” ribatte Martina. Gianmarco interviene e fa intuire che il suo potrebbe essere un no. “Mi prendo anche il no, non mi interessa. Non vivo con la paura del no”, puntualizza la tronista. “Lo stesso vale per me”, aggiunge Gianmarco il cui atteggiamento non viene compreso da Gianni Sperti. Martina, poi, avendo un’unica esterna a disposizione, sceglie di farla con Gianmarco.

Chi è Claudia D'Agostino, dama di Uomini e Donne/ La frecciatina social a Diego Tavani