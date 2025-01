Alvaro Morata fa il suo ingresso nello studio di C’è posta per te 2025 lasciando di stucco Matteo. Il calciatore del Milan ha per lui delle parole di grande affetto e stima: “Nella vita ci sono due cammini: lamentarsi e pensare perché è capitato a te, oppure prendere il toro dalle corna, come si dice in Spagna, e tu hai fatto così. – ha esordito – Quello che hai fatto tu vale più di vincere un mondiale o una Champions. Ora ha un ammiratore. Sono contento anche che sei tifoso del Milan, perché adesso ho una motivazione in più anche quando scenderò in campo, penserò a te e alla tua forza. È spettacolare il modo in cui hai affrontato tutto. Anche Martina è stata fortissima: non è facile stare qui a parlare davanti a tutte queste persone”. Così ha regalato al ragazzo alcuni suoi personali gadget del Milan. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La toccante storia di Martina e Matteo a C’è posta per te 2025

La quinta ed ultima storia della terza puntata di C’è posta per te 2025 è quella di un regalo. Maria De Filippi chiama in studio Alvaro Morata: il celebre calciatore è la sorpresa che Martina vuole fare a Matteo, il suo fidanzato e grande amore. “Avevo 13 anni quando l’ho visto per la prima volta, era il fratello di un mio amico. Per me è un colpo di fulmine quando lo vedo.”, ha raccontato la ragazza, spiegando com’è iniziata la loro storia.

Due anni dopo, lui le manda un messaggio e inizia così la loro storia d’amore. A 20 anni, iniziano già a parlare di famiglia e di futuro insieme. Un giorno lui torna a casa da lavoro, dice di essere stanco e di non sentirsi bene. Va d’urgenza in ospedale e viene ricoverato per una settimana di accertamenti. Scopre così di avere un tumore e inizia un ciclo continuo di chemioterapie. Le cure sono lunghe e difficili ma lui oggi è guarito e sta bene.

Matteo e Martina presto sposi: “Morata testimone della promessa d’amore”

Proprio dal letto d’ospedale, Matteo ha chiesto a Martina di sposarlo. Lei ha deciso di fargli sapere quanto lo ama proprio a C’è posta per te 2025: “Voglio dirgli che non vedo l’ora di diventare sua moglie e la madre dei suoi figli e quale migliore testimone di Morata?” Lui è, infatti, tifosissimo del Milan.

