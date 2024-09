Tutto è pronto per la quarta puntata della nuovissima trasmissione di Rai 2 ‘La fisica dell’amore‘ che vede il famoso professore social Vincenzo Schettini vestire i panni del conduttore per indagare – e spiegare come solo lui sa fare – le emozioni a giovani e giovanissimi: ospite della puntata in onda domani sera, martedì 1 ottobre 2024, sarà il famosissimo attore comico Massimo Lopez; passato alla storia per aver fatto parte del ‘Trio’ (assieme agli amici di una vita Tullio Solenghi e Anna Marchesini), ma anche per aver prestato la voce a decine e decine di personaggi che abbiamo imparato ad amare in altrettanti film e serie tv.

Tra i tanti temi ed argomenti che toccherà Massimo Lopez – tra la sua già citata celebratissima carriera, fino agli amori di un’intera vita vissuta da star – non mancheranno neppure alcuni riferimenti all’infanzia e (in particolare) all’educazione ricevuta a scuola, anticipate dal Magazine del Fatto Quotidiano a poche ore dalla messa in onda della puntata. Ricordando quei – certamente difficili – anni, Massimo Lopez ha ricordato che all’epoca era consuetudine per “maestri e professori [usare] anche le mani” in un atteggiamento – che non fatica a definire “pessimo” – che gli ha lasciato un vero e proprio “trauma dello schiaffo, delle bacchettate” per tutta la vita.

Una già brutta condizione ulteriormente amplificata al suo ritorno a casa perché i suoi genitori erano soliti pensare che “se questi sono adulti e fanno così, vuol dire che hanno ragione” rincarando ulteriormente la dose delle mortificazioni; ma tornando di nuovo con la mente il classe, Massimo Lopez ha anche ricordato che in quel periodo stava già coltivando il sogno di “lavorare nello spettacolo” raccontando agli amichetti e agli stessi docenti che in tutta risposta “quando venivo interrogato e (..) mi bloccavo dicevano: ‘Vuole fare l’attore e non sa neanche parlare in classe‘”. Difficoltà e traumi – racconterà l’attore – fortunatamente superati egregiamente grazie proprio allo “spettacolo” e soprattutto al “teatro” che gli permettono di vestire panni diversi dai suoi.