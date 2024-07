Massimo Moratti “ricompra” l’Inter?/ Gian Luca Rossi: “Gli scenari con Oaktree e la telefonata con Bedy…”

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano cantava Antonello Venditti, e potrebbe essere il caso di Massimo Moratti con l’Inter stando alle ultime voci che parlano di un clamoroso riavvicinamento tra l’ex proprietario del club nerazzurro e quest’ultimo. Le indiscrezioni, in realtà, tornano ciclicamente, stavolta però trapelano da fonti dell’alta finanza di Milano, secondo cui non andrebbe escluso uno scenario di partnership tra l’attuale proprietà, Oaktree, e l’imprenditore veneto, originario di Bosco Chiesanuova.

Moratti cede Saras al gruppo petrolifero Vitol/ Venduto il 35% per 600 milioni di euro

A raccogliere queste voci è stato il giornalista Gian Luca Rossi, che ne ha parlato in un video pubblicato nel suo canale YouTube, in cui spiega che in base a tali indiscrezioni «è possibile» che in futuro tornino a incrociarsi le strade della famiglia Moratti con quella dell’Inter. Il giornalista ha rivelato di aver avuto un colloquio telefonico con Bedy Moratti, sorella dell’ex patron nerazzurro, proprio per raccogliere un commento in merito alle ultime indiscrezioni, precisando che ne era già a conoscenza.

MORATTI E L’INTER, IL RETROSCENA SULLA TELEFONATA CON BEDY

Gian Luca Rossi ha fatto notare che prima queste voci erano tema di discussione tra i tifosi, mentre ora alimentano i confronti tra persone dell’alta finanza e industriali, cita anche persone di Confindustria. «Questo mi fa pensare che se ne tornerà a parlare molto», aggiunge il giornalista in merito alle indiscrezioni sul possibile ritorno di Massimo Moratti all’Inter. «Noi, come famiglia Moratti, il nostro dovere per gli interisti lo abbiamo fatto», ha detto Bedy Moratti a Rossi nella telefonata intercorsa.

Il giornalista ha spiegato di aver percepito che la prospettiva è remota per via della fermezza con cui gli ha dato quella risposta. Rossi fa riferimento anche ai figli dell’imprenditore Massimo Moratti, spiegando che non gli pare che siano così colpiti dall’amore per l’Inter al punto tale da chiedere all’attuale proprietà, Oaktree, di entrare a far parte del progetto. «Credo che nelle prossime settimane se ne tornerà a parlare, ma lo dico ora: mi sento di escludere la cosa», ha concluso Rossi. Ma sarà davvero così?

