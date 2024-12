MasterChef Italia 2024, la prima Mystery Box dell’edizione

Stasera 26 dicembre va in onda MasterChef Italia 2024, una puntata che vede finalmente l’entrata nel vivo della gara fra cuochi. Dopo i Live Cooking, infatti, si passa ufficialmente ai fornelli con la tanto temuta Mystery Box. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri saranno in pole position per giudicare i piatti dei concorrenti di MasterChef Italia 2024, che quest’anno sono solo 18 rispetto ai soliti 20. Insomma, tutto è pronto per il vero inizio della gara, e come hanno detto i giudici, si prospetta una sfida davvero entusiasmante.

Alessia Amendola, figlia di Claudio fuori da Masterchef Italia 2024/ "Eliminazione giusta, cos'ha detto papà"

Quest’anno la produzione di MasterChef Italia 2024 ha scelto di ingaggiare due concorrenti in meno del solito, ma niente paura! Il format prevede un possibile ripescaggio qualora ce ne fosse bisogno. Dopo le prime due puntate di Live Cooking, si passerà alla Mystery Box, una “scatola” con alcuni ingredienti particolari scelti proprio dai tre chef giudici, pronti a scoprire quale piatto si inventeranno i concorrenti di MasterChef Italia 2024 con quello che hanno a disposizione. Non solo, come sappiamo nel programma è richiesta anche una buona dose di emotività e questa sera i cuochi dovranno ispirarsi alla loro infanzia e alle esperienze personali.

Concorrenti Masterchef Italia: i più memorabili per giudici/ Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo stupiscono

MasterChef Italia 2024, anticipazioni oggi 26 dicembre

MasterChef Italia 2024 arriva oggi 26 dicembre, in un Santo Stefano speciale che segna l’inizio vero e proprio del contest di cucina di Sky Uno. Secondo le anticipazioni del programma, dopo la Mystery Box i concorrenti si troveranno ad affrontare un’altra ardua sfida, ispirandosi al bosco. Gli aspiranti chef dovranno ispirarsi ai sapori della natura e ai loro profumi per creare piatti speciali e, soprattutto, stupire i giudici. Ma non finisce qui! MasterChef Italia 2024 porta i concorrenti in “esterna” in Friuli Venezia Giulia.

Panettone e pandoro degli chef vip/ Da Cracco a Cannavacciulo: le proposte sul dolce di Natale 2024

I cuochi dovranno cucinare in quel di Marano Lagunare, più precisamente nella Riserva Naturale accanto al bellissimo fiume Stella. Ad aspettarli qui ci sarà la famosa chef italiana Chiara Pavan che vanta 1 stella michelin e una verde per il suo ristorante veneto “Venissa”. Come spesso accade a MasterChef Italia 2024, a giudicare i piatti dei concorrenti non saranno solo i giudici, ma questa volta ci saranno ben 25 pescatori pronti ad assaggiare i piatti e a dire cosa ne pensano tramite un voto alla squadra rossa o a quella blu. La squadra meno votata dovrà affrontare il Pressure Test, e un concorrente lascerà definitivamente la cucina di Sky Uno.

Dove vedere MasterChef Italia 2024 in diretta e in streaming

La puntata di MasterChef Italia 2024 di oggi giovedì 26 dicembre è visibile su Sky Uno a partire dalle 21.15, ma chi non ha modo di seguire la puntata può collegarsi su NOW attivando l’abbonamento e rivedere ogni episodio in ogni momento del giorno. Non solo, Sky Go trasmette tutte le puntate in 4K HDR, mentre per ora non si hanno ancora notizie sulla disponibilità del programma su Tv8.