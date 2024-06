Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne si sposano/ Annunciata la data: “Abbiamo scelto il…”

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne annunciano la data del loro matrimonio

Un’altra amata coppia di Uomini e Donne sta per convolare a nozze: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato che presto diventeranno marito e moglie. Solo pochi giorni fa, la coppia pubblicava un video divertente in cui, ripercorrendo le tappe importanti vissute negli ultimi anni, rivelava che il 2024 sarebbe stato l’anno delle loro nozze. Ora, tornano su Instagram per dare ai fan l’aggiornamento che tanto attendevano: la data del loro matrimonio è il 30 novembre di quest’anno.

Nel reel, è Claudia ad apparire per prima sullo schermo, annunciando: “Ci sposiamo il…” Poi ecco arrivare Lorenzo con un cartello che dovrebbe svelare la data ma che invece recita: “Non ci sposiamo più!” È chiaramente uno scherzo per il quale viene però minacciosamente inseguito da Claudia. L’ex tronista, mentre cerca di sfuggire alla sua futura moglie, annuncia quindi la reale data del matrimonio: “Il 30 novembre”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, dall’incontro a Uomini e Donne alle nozze

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi restano una delle coppie più seguite degli ultimi anni di Uomini e Donne. La loro storia, a partire dal percorso nel dating show di Canale 5, non è stata priva di ostacoli e ha appassionato milioni di italiani. Come dimenticare il tira e molla tra i due ragazzi nello studio di Canale 5 e la scelta, avvenuta nel castello, con l’ingresso tanto atteso di Claudia. Gli stessi che gioivano di quella scelta hanno poi gioito per la nascita della piccola Maria Vittoria, la loro figlia, e oggi per la notizia del loro imminente matrimonio. Non resta che attendere gli aggiornamenti sul lieto evento: dalla location scelta all’abito da sposa.

