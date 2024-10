Maura Vitale: dal ritorno a Uomini e Donne alla lite con Mario Cusitore

Dopo il ritorno a Uomini e Donne per conoscere e frequentare Mario Cusitore, Maura Vitale è finita nel mirino del cavaliere napoletano che, nelle scorse puntate, ha ammesso di non fidarsi di lei a causa di un’intervista rilasciata a Casa Lollo dall’ex fidanzato di lui, Gianluca rocchetti. “Sì, mi è venuto qualche dubbio su Maura,” ha detto in studio Mario durante la puntata trasmessa il 7 ottobre 2024 durante la quale ha raccontato di aver trascorso solo mezz’ora con Maura a causa del mal di testa della dama.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 ottobre 2024/ Martina annulla esterna con Ciro ed esce con Gianmarco

I dubbi, tuttavia, sono nati nella mente di Mario soprattutto per l’intervista in cui Gianluca Rocchetti che raccontato che, prima di tornare a Uomini e Donne per corteggiarlo, Maura parlava male di Mario. Maura, naturalmente, ha respinto tutte le accuse spiegando di aver sempre avuto un interesse per Mario sin dai tempi del suo provino per il trono over convincendo, così, Cusitore a darle una seconda possibilità.

Mario Cusitore innamorato di Ida Platano? Un suo post insinua dubbi/ Gossip impazza ad Uomini e Donne 2024

Maura Vitale chiude con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Dopo la discussione avuta nello studio di Uomini e donne per l’intervista di Gianluca Rocchetti, Mario Cusitore a Maura Vitale sono usciti comunque insieme, ma nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 10 ottobre 2024,durante un confronto, arrivano ad un’importante decisione. Nonostante abbia deciso di partecipare nuovamente a Uomini e Donne per un dichiarato interesse per Mario, Maura decide di fare un passo indietro rendendosi conto di non ricevere il medesimo interesse dal cavaliere napoletano.

Al centro dello studio, infatti, la dama spiega di voler chiudere la frequentazione perché, per tutta la settimana, si sono sentiti pochissimo. Maura, inoltre, spiega di non aver avuto neanche voglia di contattarlo perché sentiva i pregiudizi di lui nei suoi confronti. Dopo un paio di appuntamenti, dunque, finisce la frequentazione tra Mario e Maura.

Maria Soledad: chi è la donna della segnalazione su Valerio a Uomini e Donne/ Schiaffo di Gemma al cavalieree