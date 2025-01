Antonella Bucci è legata da più di 20 anni al marito Mauro Mengali, appassionato della musica proprio come lei. Anche questa sera, sabato 25 gennaio, Antonella tornerà a gareggiare nella nuova puntata di “Ora o mai più”, lo show per i ‘talenti dimenticati’ condotto da Marco Liorni. Fino ad ora, la cantante si è fatta notare per i suoi meravigliosi duetti con il coach Raf, classificandosi ai primi posti nella classifica. Al suo fianco, c’è sempre stato il marito, con il quale condivide gioie e dolori da ormai due decenni. Ma chi è esattamente Mauro Mengali?

Alessandra e Marica, toccante sorpresa ai genitori dell'amica morta a C'è posta per te/ "Incidente in auto"

Mauro è nato a Sulmona, in provincia de L’Aquila, e ancora oggi vive in Abruzzo insieme alla moglie. L’uomo è un produttore discografico, musicista, autore, cantautore e compositore di musica. In particolare, ha una passione speciale per jazz, rock e musica folk. Negli anni, ha collaborato anche con una band, gli O.R.O, con i quali ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 3 volte, l’ultima risalente al 1997. Tuttavia, Mengali non ricorda con grande leggerezza l’esperienza sul palco dell’Ariston, definendola piuttosto pesante. “Ci siamo divertiti perché l’abbiamo vissuta con distacco”, ha spiegato il musicista a Musica361.

ORA O MAI PIU' 2025, 3a PUNTATA/ Diretta e classifica: Valerio Scanu scalpita con Rita Pavone

Antonella Bucci torna alla ribalta con Ora o Mai Più: chi è il marito Mauro Mengali

Da circa 20 anni, poi, Mauro Mengali è legato alla cantante Antonella Bucci, salita alla ribalta dopo aver vinto il Festival di Castrocaro nel 1988 con il brano “C’è un motivo in più” e diventata poi celebre per il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di “Amarti è l’immenso per me”. I due sono sposati da moltissimi anni e hanno anche un figlio, di nome Milo. Grazie all’amore di Mauro, Antonella è riuscita a ritrovare la serenità. Il musicista, infatti, ha saputo dargli una grande armonia, merito anche della loro vita immersa nella natura del Parco Nazionale D’Abruzzo.

Alice Campello e la separazione con Alvaro Morata: "Ho perso il mio equilibrio"/ "Vissuto un anno difficile"

“Ho trovato la mia armonia con Mauro, uomo e padre meraviglioso, viviamo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un luogo magico del quale non riuscirei più a fare a meno”, ha detto la Bucci in un’intervista a “Viviconstile”. I due collaborano anche professionalmente, esibendosi spesso insieme nelle serate, oltre ad aver fondato la Onde Radio Academy. Ma, non c’è solo la musica nella vita di Mauro. Difatti, è anche un pittore e insegnante di materie artistiche. A questo punto, chissà se il marito della Bucci farà un’apparizione questa sera, sabato 25 gennaio, a Ora o Mai Più per accompagnare la moglie.