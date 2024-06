Medagliere Europei atletica Roma 2024/ Italia prima, quattro podi e due ori (oggi sabato 8 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024: ITALIA PRIMA

Dopo la prima giornata di ieri, il medagliere degli Europei di atletica Roma 2024 vede nettamente al primo posto l’Italia, grazie ad un inizio sicuramente migliore del previsto. Oggi sabato 8 giugno ci saranno altri nove titoli da assegnare (tutti alla sera), ma dopo le prime cinque finali di ieri l’Italia è già a quota due ori e altrettanti argenti, per un totale di quattro medaglie per gli Azzurri. L’apertura è stata davvero meravigliosa, con la doppietta nella 20 km di marcia femminile che ha visto l’olimpionica Antonella Palmisano vincere l’oro con una conferma della sua immensa caratura e Valentina Trapletti andare invece oltre i propri limiti per conquistare il secondo posto e la medaglia d’argento.

Successivamente sono arrivate anche la medaglia d’argento della staffetta 4×400 mista con Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione e in chiusura il meraviglioso oro di Nadia Battocletti nei 5000 metri femminili, con tanto di record italiano. Due medaglie forse inattese, ma che descrivono molto bene la crescita complessiva del movimento italiano dell’atletica leggera, che sta vivendo uno dei momenti migliori di tutta la storia. Per completezza di informazione, bisogna tenere contro che si tratta di Europei pre-olimpici ed è chiaro che i padroni di casa li onorino magari più di altri, ma il medagliere degli Europei di atletica Roma 2024 rende merito a questa crescita dell’Italia.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024: OLANDA PRIMA INSEGUITRICE

A questo punto, potremmo chiederci come siano le gerarchie alle spalle dell’Italia nel medagliere degli Europei di atletica Roma 2024. Grande onore all’Olanda, unica altra nazione capace ieri di vincere più di una medaglia, grazie soprattutto alla doppietta nel getto del peso femminile con la vittoria di Jessica Schilder davanti alla connazionale Jorinde Van Klinken, un oro e un argento ai quali si deve aggiungere il bronzo conquistato dal quartetto della staffetta 4×400 mista con Femke Bol in ultima frazione, per una prima giornata sicuramente memorabile anche per gli Orange.

Tutte le altre nazioni hanno vinto al massimo una sola medaglia, le citazioni sono d’obbligo per Irlanda e Slovenia, che hanno conquistato gli altri due ori in palio ieri e occupano quindi la terza posizione a pari merito nel medagliere degli Europei di atletica Roma 2024. Per la Slovenia c’è stato il successo di Kristjan Čeh nel lancio del disco maschile, l’Irlanda invece si è imposta nella staffetta 4×400 mista con il quartetto formato da Christopher O’Donnell, Rhasidat Adeleke, Thomas Barr e Sharlene Mawdsley, che hanno anche stabilito il nuovo record dei Campionati Europei di questa competizione d’altronde introdotta solo di recente.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024

1. Italia 2-2-0

2. Olanda 1-1-1

3. Irlanda, Slovenia 1-0-0

5. Austria, Norvegia 0-1-0

7. Germania, Lituania, Spagna, Ucraina 0-0-1











