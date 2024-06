Megan Ria e Gianmarco Petrelli si sono lasciati?/ Il rumor sulla coppia di Amici 22: “Da più di un mese…”

Megan Ria e Gianmarco Petrelli di Amici 22 si sono lasciati? Il rumor

Sembra essere giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli, la coppia di ballerini che ha preso parte all’edizione di Amici dello scorso anno. Proprio nella scuola del talent show di Canale 5 si sono conosciuti ed innamorati, condividendo in casetta una romantica liaison poi trasformatasi in vera e propria storia d’amore, proseguita anche dopo la trasmissione. Ora però le cose sarebbero cambiate, come rivela un’indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram.

L’esperta di gossip ha infatti condiviso sulle sue stories la segnalazione ricevuta da un’utente, che fa parte del fandom dei due ballerini, secondo cui la coppia si sarebbe detta addio: “Si sono lasciati da più di un mese e non c’è nessuna possibilità di recupero, hanno interessi diversi”. Una voce che gira ormai da tempo tra i fan dei due talenti della danza e che viene ora confermata dalla stessa Marzano, che aggiunge: “Sì lo so, è finita tra Megan e Gianmarco, finita per sempre“.

Megan Ria e Gianmarco Petrelli, la storia d’amore nata ad Amici 22

Megan Ria e Gianmarco Petrelli si sarebbero così detti addio: il condizionale è d’obbligo, dal momento che i due talenti di Amici 22 non si sono ancora pronunciati a tal riguardo e, dunque, l’indiscrezione va maneggiata con cautela. La loro storia d’amore ha fatto sognare numerosi fan del talent show di Canale5 e, anche al termine della loro edizione, tutto lasciava presagire un futuro roseo e pieno d’amore per la coppia.

In un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel format Dimmi di te nell’agosto 2023, la ballerina si era così espressa sull’amore per il fidanzato: “Con Gianmarco all’inizio è stato amore e odio. Nessuno di noi se lo aspettava. Con lui io mi sono messa a nudo, completamente. Un libro aperto. Ci siamo aiutati tanto. Prima di ogni puntata ci stringevamo la mano. Una persona fondamentale per me. Fuori avevo paura, mi chiedevo tante cose. Ora siamo h24 insieme. Ha funzionato molto bene. È una crescita costante che stiamo facendo insieme“. Dichiarazioni cariche d’amore, in attesa di comprendere quale sia la verità dietro alla presunta rottura.

