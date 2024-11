Per rispondere alla domanda se è meglio il mutuo o l’affitto (almeno in questo periodo dell’anno) prendiamo in esempio l’analisi effettuata dallo Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. I prezzi dell’immobiliare naturalmente dipendono anche dalla città in cui si vive.

Nel complesso il mercato immobiliare in Italia segna una notevole ripresa, complice l’ulteriore taglio della BCE che ha contribuito a ridurre il costo delle rate del mutuo. L’analisi del gruppo Tecnocasa ha preso in esempio il costo per acquistare un bilocale/trilocale nelle principali città italiane.

Meglio il mutuo o l’affitto? Il confronto

Nel 2024 è meglio il mutuo o l’affitto? A fronte dell’analisi realizzata dal Gruppo Tecnocasa si evince che l’acquisto di un appartamento potrebbe convenire per svariati motivi. Prima di tutto perché i tassi di interesse fissi sono più bassi, e poi perché i canoni di locazione sono sempre più in crescita.

Uno dei problemi più grandi dell’acquisto di una casa riguardano gli anticipi, che se è pur vero che con il bonus under 36 molti costi venivano abbattuti, è altrettanto vero che bisognerebbe comunque accantonare un buon 15% o 20% sul totale del mutuo (ipotizzando sia acceso all’80%, salvo si acceda alla copertura Consap nel 2025).

Per decretare la convenienza tra mutuo e affitto l’analisi del gruppo immobiliare ha confrontato il prezzo medio dei bilocali e trilocali nelle grandi città italiane, simulando un mutuo a 25 anni, con tasso medio fisso del 3,94% (aggiornato ad agosto 2024) e una copertura dell’80% dell’intero immobile.

Acquisto bilocali

L’acquisto dei bilocali si rivela più conveniente rispetto alla rata dell’affitto nelle città di Bari, Bologna, Verona, Torino e Palermo. Mentre a Milano comprare un bilocale equivale a pagare più di 146€ rispetto alla rata di una affitto per un appartamento dalla stessa metratura, a Roma si pagherebbero 65€ in più e a Firenze 130€.

Anche a Napoli il canone di locazione costerebbe meno (di circa 39€) rispetto al costo del mutuo per un bilocale in città.

Acquisto trilocali

L’acquisto di un trilocale conviene più di un affitto nelle città di Verona, Torino, Bari, Bologna, Napoli, Genova e Palermo. Tuttavia se è pur vero che a Milano, Firenze e Roma il mutuo costa di più dell’affitto, vista la differenza irrisoria, anche in queste grandi città conviene più comprare.

Dall’analisi del gruppo Tecnocasa si evince che il mutuo è meglio dell’affitto. Nonostante nel 2025 il prezzo degli immobili potrebbe aumentare, l’abbattimento dei tassi d’interesse prospetta un maggior interesse nei confronti di chi vorrebbe affrontare un investimento immobiliare.