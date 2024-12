Siete alla ricerca di un’esperienza degustativa unica nel suo genere per accogliere in grandissimo stile – e verrebbe da dire anche, in gran lusso – l’anno nuovo? Allora lasciatevi accompagnare nella scoperta dei migliori menù stellati per cenone Capodanno 2025 che ci porterà ad affacciarci alla finestra di alcuni dei più importanti chef italiani per vedere quali sono le loro proposte (ovviamente corredate dai rispettivi prezzi) per la più lunga e magica nottata dell’anno dal nord al sud della nostra penisola.

Partendo – nella nostra scoperta dei menù stellati per cenone Capodanno 2025 – da quello che possiamo tranquillamente considerare uno degli chef italiani più famosi, approdiamo in quel di Villa Crespi per le proposte di chef Cannavacciuolo: il menù di San Silvestro prevede una ricca degustazione tra un’antipasto di ostrica, caviale, granita di rapanello e latticello, scapi crudi alla pizzaiola e cavolfiore, kimchee e mandorla; seguita da spaghetti allo zafferanno, ricci di mare e quinoa, plin di agnello alla brace, zuppa forte e gamberi rosso; completati – prima dei dessert – da secondi tra rombo, cime di rapa, latticello e olio di broccolo e un cilindro di pasta alla genovese con carciofo e topinambur, tutto per 500 euro a persona.

I migliori menù stellati per cenone Capodanno 2025: alcune tra le proposte più gustose degli chef vip

Nella Trastevere romana – invece – tra i menù stellati per cenone Capodanno 2025 spicca quello proposto dallo Zia Restaurant da 280 euro a persona tra ostriche, tartare di cervo, more e ginepro, triglia fritta, cappelletti in brodo di cappone, ricciola alla brace e l’immancabile coppia cotechino e lenticchie; mentre nel ragusano troviamo offerto (a 250 euro a persona) il menù due stelle Michelin del ristorante Da Ciccio Sultano che precede alcune sorprese, ma anche una ricca selezione di carni (come il piccione e il vitello) e pesci (tra gamberi, ricci e ricciola).

A Triste tra i menù stellati per cenone Capodanno 2025 spicca – certamente – quello del ristorante Harry’s Piccolo Restaurant & Bistrò che per 330 euro servirà capesante, toast di scampi e faraona, risotto di plancton, acciughe e cappero, paccheri, il ricercato carbonaro d’Alaska e il filetto di vitello; mentre per 370 euro a persona al Borgo San Jacopo di Firenze potrete mangiare astice, terrina di foie gras, zuppa di funghi, ravioli di mozzarella, filetto di vitello in crosta di nocciola e gli immancabili dolci.