Messa Santi Pietro e Paolo in Vaticano/ Video, il Papa: “Come loro varchiamo la soglia del Santuario”

Si è tenuta dalle ore 9:30 presso la basilica di San Pietro in Vaticano, la diretta della messa solenne per celebrare le figure dei due santi Pietro e Paolo, che la Chiesa ricorda appunto nella giornata di oggi, 29 giugno 2024.

Papa Francesco, per l’occasione, ha pubblicato un post sul suo account @Pontifex, attraverso cui ha scritto: «La gioia del cristiano è la certezza di poter affrontare ogni situazione sotto lo sguardo amoroso di Dio, con il coraggio e la forza che provengono da Lui. I #santi, anche tra molte tribolazioni, hanno vissuto questa gioia e l’hanno testimoniata». Un bel messaggio in vista della celebrazione di oggi, messa durante la quale il Santo Padre ha benedetto i palli (paramenti liturgici) che sono destinati agli arcivescovi metropolitani già nominati nel 2023.

MESSA SAN PIETRO E PAOLO IN VATICANO: L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO

Ma vediamo le parole di Papa Francesco durante l’omelia della messa di San Pietro e Paolo. Come riferisce AciStampa il Santo Padre si è soffermato sullo “zelo apostolico” dei due apostoli, ricordando che dopo il loro incontro con Gesù hanno vissuto un’esperienza pasquale: “Sono stati liberati e, davanti a loro, si sono aperte le porte di una nuova vita”. Secondo il Papa, così come Pietro e Paolo, tutti dovremo varcare la soglia del santuario vivente che è Gesù, “e, in Lui, vivere l’esperienza dell’amore di Dio che rinvigorisce la speranza e rinnova la gioia. E anche nella storia di Pietro e di Paolo ci sono delle porte che si aprono”.

Ha quindi citato l’episodio della liberazione di Pietro, in cui Dio ha liberato la sua Chiesa e il suo popolo, mostrandosi misericordioso: “È Dio che apre le porte, è Lui che libera e spiana la strada. A Pietro Gesù aveva affidato le chiavi del Regno; ma egli fa esperienza che, ad aprire le porte, è per primo il Signore, Lui sempre ci precede. Quante volte le comunità non imparano la saggezza di aprire le porte”. Il Papa ha ricordato infine che Pietro e Paolo hanno fatto esperienza di grazia, toccando con mano l’opera di Dio: “Che ha aperto le porte del loro carcere interiore e anche delle prigioni reali dove sono stati rinchiusi a causa del Vangelo”. I due Apostoli hanno infine aperto le loro porte “dell’evangelizzazione, perché sperimentassero la gioia dell’incontro con i fratelli e le sorelle delle comunità nascenti e potessero portare a tutti la speranza del Vangelo”.

DIRETTA MESSA SAN PIETRO E PAOLO IN VATICANO: COSA PREVEDONO LE CELEBRAZIONI

La messa solennità dei Santi Pietro e Paolo viene celebrata per ricordare il martirio dei due apostoli, una tradizione che ha origine nell’antichità e che prevede che il mattino del giorno 29 giugno venga appesa la cosiddetta “nassa del pescatore”, detta anche come “nassa di San Pietro”, un antico strumento da pesca utilizzato per pescare.

Sta a ricordare le umili origini di Pietro, mentre nella basilica lateranense, si tiene l’ostensione dei reliquari dove al suo interno vi si trovano le teste di san Pietro e di san Paolo. Coloro che volessero rivedere la diretta della messa in Vaticano dedicata alle celebrazioni di Santi Pietro e Paolo possono farlo cliccando sul link Youtube che trovate in fondo a questa pagina e che rimanda al canale ufficiale di Vatican News.

GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO DELLA MESSA SAN PIETRO E PAOLO IN VATICANO













