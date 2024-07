Mew di nuovo allieva ad Amici 24?/ “Contatti con Maria De Filippi per la prossima edizione”: il gossip

Mew tornerà in gara ad Amici 24 dopo il suo ritiro nella scorsa edizione del talent?

Mew, la talentuosa cantante che ha lasciato Amici 23 per motivi di salute mentale, potrebbe fare il suo ritorno nel talent per la prossima edizione. È questa l’indiscrezione che circola da qualche tempo e che viene rilanciata in occasione dell’inizio dei casting della prossima edizione del talent di Canale 5. È infatti un rumor lanciato da AnticipazioniTv ad aver acceso nuovamente la speranza di molti fan della cantante. Secondo il sito, Maria De Filippi avrebbe avuto una conversazione telefonica con Mew, mostrandosi favorevole al suo ritorno.

Ricordiamo che Mew ha abbandonato improvvisamente Amici 23 e solo successivamente ha spiegato le motivazioni di questo suo ritiro, legate a problemi di ansia e depressione. La cantante aveva espresso il desiderio di tornare a fare musica, ma con tempi e modalità più consone al suo benessere. Dopo l’addio è tornata a fare musica, pubblicando il singolo “Posatenebre”, che ha riscosso un buon successo.

Mew ad Amici 24? Gli episodi accaduti in passato nel talent

Maria De Filippi ha sempre dimostrato grande affetto per Mew, al punto da starle vicina anche durante il suo periodo più buio nella scuola di Amici 23. Un rapporto che potrebbe dunque rendere più plausibile il possibile ritorno in gara di Mew, soprattutto se consideriamo situazioni che in passato si sono verificate per infortuni con altri allievi, poi tornati l’anno successivo. Anche il caso di Mew è, d’altronde, una problematica di carattere medico, e il suo ritorno ad Amici 24 rappresenterebbe un segnale di forza e speranza, un modo per dimostrare che è possibile superare le difficoltà e tornare a inseguire i propri sogni. Ma sarà davvero possibile? Intanto, i fan di Mew continuano a sostenerla e a sperare nel suo ritorno.











