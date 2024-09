Michelle Hunziker, in qualità di punto cardine della televisione italiana, è spesso al centro dell’attenzione quando si tratta di curiosità di cronaca rosa. Tra gli amori della conduttrice, spicca una vera e propria favola che ai tempi – e forse ancora oggi – appassionò in maniera particolare: quella con l’ex marito Eros Ramazzotti. Una storia d’amore iniziata intorno al 1995, scandita dalla nascita della figlia Aurora e soprattutto dal grande passo del matrimonio poco tempo più tardi.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati?/ L’indiscrezione: “Lei a Milano senza di lui…”

La prima crisi – come racconta Fanpage – tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti risale al 2002: periodo che di fatti segnò la fine della loro intensa storia d’amore, culminata con il divorzio ufficiale nel 2009. “E’ finita perchè eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme” – raccontò la conduttrice al Maurizio Costanzo Show – “Era una cosa superabile, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono tornati insieme?/ Vacanze da famiglia ‘allargata’, ma…

Michelle Hunziker, niente ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti

I più nostalgici, proprio questa estate, avevano sperato che tra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti potesse essersi concretizzato un clamoroso ritorno di fiamma. ‘Merito’ di una vacanza da famiglia allargata, con tutti i figli al seguito e ovviamente anche quelli nati da altre relazioni. Sorrisi smaglianti come sempre, grande complicità; quanto basta per alimentare la possibilità che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fossero tornati insieme.

Alla fine, l’evidenza ha chiaramente smentito il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti. La vacanza in famiglia era semplicemente frutto di un rapporto ancora florido tra i due nonostante l’amore sia finito da anni. In più, la conduttrice pare abbia iniziato una nuova liaison – con l’imprenditore Matteo Vezzier – e già basta tale aspetto per spezzare i sogni dei nostalgici che speravano in un possibile ritorno della coppia.

Michelle Impossible & Friends 2024, puntata 15 agosto (replica)/ Diretta e ospiti: da Mika a Biagio Antonacci