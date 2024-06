Mida dopo Amici 2024 pronto per una collaborazione con una star internazionale/ “Mi ci sto già sentendo”

Amici 2024, Mida al lavoro per collaborare con Danny Ocean: “È uno dei miei artisti preferiti”

Nulla è irrealizzabile secondo Mida e dopo la partecipazione ad Amici 2024 di Maria De Filippi il cantante lavora sodo per realizzare tutti i suoi sogni anche quelli che sembrano impossibili. Durante una chiacchierata con la sua ex coach Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te Mida ha confessato che farà un feat con una star internazionele: Danny Ocean cantante di Fuera del Mercado. Nel dettaglio ha rivelato: “Mi piacerebbe tanto fare una collaborazione internazionale con Danny Ocean e mi ci sto anche sentendo. Perché lui è uno dei miei artisti stranieri preferiti e adesso c’è un contatto proprio fisico, mi ha supportato molto, si è pure sentito con mia mamma per votarmi in finale.”

E subito dopo Christian Mida ha aggiunto: “Ha contattato il suo ufficio stampa per aiutarmi, per farti capire quanto è stato una brava persona che aiuta. Quindi adesso voglio cercare di vederlo a tutti i costi. Quando io ho cantato la sua cover mi ha scritto, mi ha repostato, mi ha aiutato, non potrei essere più grato. Non avevo il telefono nel programma e ho scoperto tutto dopo. Poi sono tornato a casa e mentre parlavo di Danny a mia madre lei mi ha detto “guarda che lui mi ha scritto”, mi fa vedere le chat e c’era lui che le chiedeva le cose.” Nell’intervista, poi, ha aggiunto di avere un altro sogno irrealizzabile: una collaborazione con Justin Bibier.

Mida si confessa a cuore aperto: “Ad Amici 2024 sono stato trasparente e me stesso”

È proiettato nel futuro Mida, dopo il successo con Rossofuoco ha pubblicato Bacio di Giuda in collaborazione con Ava e Villa Banks ed ha in progetto una collaborazione con un’artista internazionale come Danny Ocean e tutto questo grazie al trampolino di lancio che è stato il talent di Canale 5. E parlando con Lorella Cuccarini, infine, ha confessato che ad Amici 2024 è venuto fuori per com’è davvero, con pregi e difetti: “Sono molto permaloso. Io ad Amici sono stato molto trasparente e sono sempre stato me stesso. Quindi tutti i telespettatori sanno che sono un tipo tanto permaloso. La mia paura più grande nella vita è quella di non essere felice. Lotto per i miei sogni, per essere felice e realizzato: poi ho anche paura di essere troppo concentrato su di me e poco sugli altri.” Nel frattempo continua ad essere al centro del gossip…











