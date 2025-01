Mida, da Amici a Uomini e Donne

Il mondo di Amici e di Uomini e Donne si incontrano regalando un’inaspettata sorpresa al pubblico dei due programmi di Maria De Filippi. Speso, durante le esterne e i balli in studio, la redazione di Uomini e Donne utilizza le canzoni degli allievi ed ex allievi di Amici. Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 20 gennaio 2025, però, non solo è stata utilizzata una canzone, ma un ex allievo è arrivato nello studio di Uomini e Donne. Tutto è accaduto quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Francesca Sorrentino.

La tronista che non ha ancora annunciato la scelta che appare ancora molto lontana, sta continuando il proprio percorso uscendo solo con Gianmarco e Gianluca Costantino. Proprio durante l’esterna con Gianmarco ha ricevuto la sorpresa di Mida.

Mida è stato uno degli allievi più amati delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Pur non avendo vinto, l’allievo di Lorella Cuccarini, ha scalato le classiche portando a casa importanti riconoscimenti. Gli ex allievi restano legati ad Amici e a Maria De Filippi e così, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 gennaio, ha accettato di fare una sorpresa a Francesca Sorrentino durante l’esterna con Gianmarco.

Quest’ultimo ha fatto arrivare un bigliettino a Francesca chiedendole di raggiungerlo nello studio di Uomini e Donne dove le ha dato il biglietto e il regalo che le aveva fatto per il compleanno e che non le aveva ancora dato. Il regalo riguardava una canzone di Mida che è stata la colonna sonora della loro prima esterna. E, stavolta, in studio, è arrivato proprio Mida per cantare dal vivo per i due.