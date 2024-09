Millie sempre più vicina al single Alex a Temptation Island 2024, Michele: “Menomale che dovevo fidarmi”

C’è anche la coppia formata da Millie e Michele a Temptation Island 2024. I due stanno insieme da un anno e dieci mesi ma la ragazza è stanca della sua continua gelosia e possessività. “Si lamenta che do troppa confidenza agli altri” confessa la 30enne per poi aggiungere: “Io come ho riso in questi giorni non ho mai riso. Non sono mai stata così allegra.” E parlando con gli altri ragazzi ha fatto una confessione intima: “La cosa che ci salva è che c’è sintonia a letto e io ho paura di restare single.” Vedendo questi video nel pinnettu la reazione di Michele non si fa attendere: “È ridicola, sta con me perché non vuole restare sola.”

Nel frattempo Millie nel villaggio delle fidanzate si diverte con le altre ragazze e soprattutto con i single. Si lascia sfuggire commenti sull’aspetto fisico e non solo dei ragazzi: “Che belle chiappet*e” e soprattutto si è avvicinata ad alcuni single. “Menomale che mi doveva dimostrare che potevo fidarmi di lei che dovevo darle fiducia. Vedi che faccio bene a tenerla chiusa in casa” ha commentato amareggiato e provocatore. Per Michele però i video non sono finiti perché successivamente al falò ha visto un video molto particolare: la sua fidanzata Millie sempre più vicina al single Alex. “Quando un ragazzo mi piace mi blocco” gli dichiara la giovane.

Michele deluso da Millie a Temptation Island 2024: “Ti contraddici da sola”

Michele a Temptation Island 2024 ha visto molti video della sua fidanzata Millie. In uno la 24enne si confidava con il single Alex denigrando il suo ragazzo: “Lui ha un caratteraccio e a me crea problemi. E poi io voglio una famiglia, dei figli…” E non è tutto perché successivamente si è sfogata con Alex: “Lui non vuole prendersi le sue responsabilità, io vorrei andare a convivere? Io voglio fare questo passo ma secondo me con lui non succederà mai.” “Praticamente io uscendo da una convivenza di dieci anni non voglio dopo due anni ributtarmi in un’altra convivenza. Preferisco aspettare anche perché spesso litighiamo. Ma lei questo non lo capisce.” Insomma al di là del carattere tra Millie e Michele di Temptation Island 2024 ci sono delle divergenza importanti. “Se tu mi porti qua dicendo di darmi dimostrazione che mi posso fidare e poi ti comporti così ti contraddici da sola” ha concluso Michele dopo aver visto l’ennesimo video