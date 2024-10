Riprende il viaggio della dea bendata con Million Day: dopo l’estrazione di pranzo, tocca ai numeri vincenti delle ore 20:30 prendersi la scena e regalare vincite importanti. Immaginiamo che le vostre speranze legate alla nuova cinquina fortunata siano legate al milione di euro che è in palio col 5, ma ricordatevi che ci sono anche gli altri premi, dai mille euro col 4 ai 50 euro col 3, scendendo fino a due euro col 2. Ma questa è la tabella premi che riguarda il gioco principale, poi c’è l’estrazione di Extra MillionDay a regalare nuove opportunità fortunate ai giocatori. Se non doveste riuscire a metter le mani sul premio milionario, potreste rifarvi con i 100mila euro in palio con il 5 nel concorso parallelo. Resta di mille euro il premio riservato a chi c’entra il 4 anche con Extra, invece raddoppiano gli altri due premi: 100 euro con il 3 e 4 euro con il 2. Quale di questi premi sarà vostro con l’estrazione di oggi? Avete un solo modo per scoprirlo: controllando le combinazioni fortunate!

Estrazione Million Day di oggi 28 ottobre 2024/ I numeri vincenti delle 13:00

La fantasia in vista della nuova estrazione dei numeri vincenti del Million Day ci porta a pensare alla riscossione delle vincite, le cui modalità variano anche in base alla modalità di gioco prescelta, oltre che all’entità del premio. Dunque, ci sono procedure differenti per chi ha giocato in ricevitoria e chi ha tentato la fortuna online. Basti pensare che se si raccolgono fino a mille euro, quindi con il 4, bisogna semplicemente prenotare il ritiro del premio in uno dei punti vendita presenti sul territorio, ma in caso di giocata online si può richiedere il ritiro della somma dal proprio conto gioco. Il discorso cambia se il premio è milionario: in tal caso bisogna affidarsi a una filiale Intesa Sanpaolo o all’ufficio premi di Roma, premurandosi di conservare lo scontrino di gioco o il promemoria fortunato insieme ai documenti personali, perché è ciò che serve per procedere con la richiesta del pagamento del premio eventualmente vinto con questo gioco che di categorie di vincita ne vanta diverse anche grazie a Extra MillionDay.

Estrazioni Million Day numeri vincenti di oggi 27 ottobre 2024/ Le cinquine delle ore 20.30

MILLION DAY, ECCO LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –