Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 20:30 del 2 luglio 2024/ Le cinquine di oggi

Secondo giorno del mese, della settimana e anche seconda estrazione per quel che riguarda il Million Day e l’Extra Million Day di oggi, martedì 2 luglio 2024. Tutti i presupposti per una maxi vincita, insomma, ci sono, ma a decidere se sarà realmente il momento oppure no è la Dea bendata. I giocatori di certo si sono impegnati a scegliere le loro cinquine con le diverse modalità previste dal concorso: giocata semplice, sistemistica oppure plurima, ognuna di queste offre differenti probabilità di andare a premio. Se i numeri sono quelli vincenti, ad ogni modo, non c’è escamotage che tenga. È ciò che scopriremo tra qualche minuto.

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione delle ore 13 del 2 luglio 2024/ Le cinquine di oggi

I concorsi in questione infatti prevedono ormai da diverso tempo un doppio appuntamento, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Chi non arriva ad emettere la propria schedina in mattinata, può farcela in serata. L’obiettivo ovviamente è avere i numeri giusti per diventare milionari, come è accaduto finora a 287 fortunatissimi giocatori. Se non dovessero essere cinque numeri corretti su cinque, tuttavia, non c’è da disperare, perché ci sono tanti premi altrettanto entusiasmanti per coloro che indovinano la combinazione soltanto parzialmente. Non resta dunque che andare a verificare l’esito del sorteggio per saperne di più. Per controllare se la giocata è vincente o meno, è sufficiente andare sul sito ufficiale del concorso e inserire il numero identificativo del documento emesso in ricevitoria oppure online.

