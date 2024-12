Con l’apertura dell’ultima settimana prima dell’attesissimo Natale torneranno ad allietarci ancora una volta i sempre classici concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che in questo lunedì 16 dicembre 2024 metteranno ancora una volta in palio i loro ricchissimi premi in due appuntamenti imperdibili: il primo – del quale parleremo tra queste righe – si terrà esattamente alle 13 in punto, mentre il secondo non arriverà prima delle 20:30 chiudendo le danze di premi e concorsi giornalieri nella sempre ferma speranza che grazie al Million Day qualcuno tra voi carissimi lettori riesca ad accaparrarsi quel milione che fino ad ora (partendo dal lancio del gioco nel lontano 2018) è stato assegnato a ben 316 giocatori!

Per portarvelo a casa – sia che si parli del milione, che di qualsiasi altro premio tra quelli in palio nel Million Day – peraltro non dovrete fare nessun tipo di sforzo particolarmente intenso visto che vi basterà entrare in una qualsiasi ricevitoria Sisal (o anche online nelle tante piattaforme accreditate dall’Agenzia Dogane e Monopoli), chiedere la schedina di questo concorso e compilarla con cinque numeri che per qualche ragione ritenete fortunati; attendendo poi fino alle 13 (o alle 20:30, in base alla vostra preferenza) per scoprire quale sia la cinquina vincente odierna e il premio che potreste aver vinto.

Se invece di scegliere dei numeri per voi fortunati per giocare al Million Day preferiste partire da qualche certezza matematica, allora sappiate che esistono anche dei numeri statisticamente più (o meno) fortunati: nel primo caso – e parlando solo del concorso classico – si tratta dal 54, del 25, del 17, del 9 e del 7 che sono tutti usciti tra le 132 e le 147 volte nell’arco degli ultimi 365 giorni; mentre nel secondo caso sono il 30, il 28, il 40, il 41 e il 45 a mancare all’appello da più tempo (in media tra le 23 e le 36 estrazioni consecutive).