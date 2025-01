A chiudere (speriamo in bellezza, con qualche bellissima sorpresa per i più fortunati tra voi carissimi giocatori che saranno riusciti a vincere la scommessa contro la Dea Bendata!) questa giornata dell’Epifania che tutte le feste si porta via ci penseranno – d’altronde come in qualsiasi altra giornata dell’anno – le seconde estrazioni giornaliere del Million Day e dell’Extra MillionDay che finalmente potrebbero donare il loro primissimo milione dell’anno: per farlo – comunque – sarà innanzitutto necessario che qualcuno tra voi con la sua schedina sarà riuscito a centrare tutti e cinque i numeri vincenti che scopriremo assieme solamente dopo le ore 20:30, fermo restando che dal conto vostro avrete esattamente fino alle 20:20 per piazzare tutte le scommesse del Million Day che desiderate sia in una ricevitoria fisica che in una online a vostro piacere!

Il grande protagonista del Million Day – e forse non serve neppure dirlo – è quel premio da 1 milione di euro che spetterà a chiunque riesca (come dicevamo già prima) a centrare l’intera cinquina che verrà scelta nel concorso serale dalla Dea Bendata, ma d’altra parte non mancheranno neppure numerosi altri premi piuttosto interessanti – anche se ben lontani da quell’incredibile valore -: per esempio con 4 numeri indovinati (indipendentemente dall’ordine di estrazione e di giocata) vincerete mille euro, che diventeranno 50 se i numeri indovinati dovessero essere 3 e – ancora – due euro nell’ipotesi in cui ne indoviniate 2 di numeri.

Ipotizzando – e in un certo sperando – che abbiate vinto, sappiate che qualsiasi bottino del Million Day inferiore al milione potrà essere facilmente riscosso entro 60 giorni nella stessa ricevitoria in cui avete piazzato la scommessa (oppure accreditato direttamente sul conto di gioco per le scommesse online); mentre se avete tra le mani una schedina con l’intera cinquina vincente l’unica alternativa che avrete sarà recarvi – portandola con voi, assieme ad un documento e al codice fiscale – o all’Ufficio Premio di Roma in via del Campo Boario 56/d, o in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: