Million Day, numeri vincenti di oggi estrazione ore 20:30 28 giugno 2024/ Scopri nuove cinquine

Siamo pronti, prontissimi a scoprire quali sono i numeri vincenti del Million Day, relativamente all’estrazione di oggi, venerdì 28 giugno 2024, delle ore 20:30. A breve vedremo quindi quali saranno le cinquine fortunate del secondo consueto sorteggio dopo quello classico delle ore 13:00. Se non avete ancora giocato sappiate che avete tempo fino a dieci minuti prima dell’orario stabilito, leggasi fino alle ore 20:20, dopo di che le giocate saranno interrotte e oltre quella data il tutto verrà traslato alla prossima tornata del Million Day.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE ORE 13:00/ Le cinquine fortunate di oggi 28 giugno 2024

In attesa di scoprire i numeri fortunati, ecco quali sono quelli che vogliamo consigliarvi oggi. Ricordiamo che dobbiamo selezionarne cinque fra l’1 e il 55, più altri cinque (i cosiddetti extra Million Day), di conseguenza scegliamo per la prima stringa il numero 6, poi il 13, quindi il 21, il 30 e il 40. Per la seconda cinquina, invece, spazio al 7, 15, 24, 34, e infine 45. Speriamo che questi dieci numeri possano essere quelli fortunati, nell’attesa di scoprirlo, godetevi l’estrazione di oggi, 28 giugno 2024, delle ore 20:30.

Million Day, numeri vincenti di oggi estrazione ore 20:30 27 giugno 2024/ Le cinquine fortunate

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA