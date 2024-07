Mina Settembre 2, anticipazioni puntata 21 luglio 2024 su Rai Uno (repliche)/ Due nuovi casi spigolosi…

Torna questa sera – 21 luglio 2024 – l’appuntamento con Mina Settembre 2 con le repliche della terza puntata e dunque di ben due episodi. L’appuntamento è come sempre alle 21.25 su Rai Uno e per chi si fosse perso l’appassionante trama con protagonista Serena Rossi nei panni di un’empatica assistente sociale, è tempo di recuperare.

Come raccontano le anticipazioni di Mina Settembre 2, saranno due i casi ad attirare l’attenzione della protagonista. Nel primo episodio, dal titolo “Cosa resta di noi”, l’assistente sociale si troverà a dover dirimere il caso di Piero, un bambino alle prese con due genitori in costante conflitto. I due si troveranno ospiti nella struttura di Juliette e fin dai primi momenti per la protagonista – interpretata da Serena Rossi – qualcosa sembrerà non quadrare.

Anticipazioni Mina Settembre 2: la trama della puntata in onda questa sera 21 luglio 2024

Il momento topico del primo episodio di Mina Settembre 2 sarà la fuga del piccolo Piero; l’ennesimo litigio dei genitori costringerà il bambino a trovare un posto sicuro per evitare di trovarsi nuovamente coinvolto nei dissidi sentimentali e sarà proprio la protagonista a trovarlo per dedicarsi alle sue confessioni. Le anticipazioni di Mina Settembre 2- per la puntata di questa sera 21 luglio 2024 – proseguono con il secondo episodio della serie tv, “Sorprese”, con protagonista un ragazzino di nome Vincenzino.

Vincenzino aveva sempre vissuto con suo zio prima di essere affidato ad una casa-famiglia per via della sua patologia. Mina Settembre cercherà dunque di aiutare Michele, cugino del ragazzo, ad ottenere l’affido. La situazione risulterà però più che spigolosa per diversi aspetti burocratici e legali che sembreranno quasi un ostacolo insormontabile per il caso. Stando alle anticipazioni di Mina Settembre 2 – per la puntata di questa sera 21 luglio 2024 – l’ansia dominerà la scena quando Vincenzino deciderà lui stesso di fuggire dalla struttura per poi essere ritrovato dopo tanta apprensione.











