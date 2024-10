A Temptation Island 2024 è tempo di falò di confronto tra Mirco e Alessia. La coppia arriva divisa al confronto finale in spiaggia e dinanzi a Filippo Bisciglia si mostrano molto distaccati. I due cominciano subito a discutere sulla loro relazione, ma Filippo Bisciglia li invita a capire cosa ha scaturito in ognuno di loro il percorso di Temptation Island. Mirco nel villaggio dei fidanzati si è avvicinato tantissimo alla single tentatrice Alessia a tal punto da invitarla ad un weekend fuori, ma in spiaggia precisa alla fidanzata Giulia: “non è successo nulla di più. Non ci sarei mai andato oltre con questa persona, certo mi ha tirato fuori dei sentimenti”.

Poco dopo Mirco rivela a sorpresa di provare anche un forte sentimento per Giulia lasciandosi scappare un “ti amo”, ma il problema è che lei lo fa sentire sempre sbagliato. Dal canto suo Giulia dopo aver visto tutto quello che ha fatto con la single non crede al suo “ti amo”.

Mirco e Giulia dopo il falò di Temptation Island 2024: lui corre dalla single Alessia

Il percorso di Temptation Island 2024 ha sicuramente cambiato tanto Mirco e Giulia. Proprio lei precisa: “Io proseguo il mio percorso fino all’ultimo. Ho fatto tanto, mi sento cambiata tanto”. Anche Mirco è cresciuto a Temptation e rivela di essere stato molto bene con la single Alessia, ma che non sarebbe mai andato oltre per rispetto della fidanzata. Il colpo di scena arriva con la fatidica domanda di Filippo Bisciglia; Giulia a sorpresa decide di uscire con il fidanzato, mentre Mirco nonostante le abbia detto ‘ti amo” decide di uscire da solo. La reazione di Giulia è immediata: “hai fatto schifo dall’inizio alla fine dopo nove anni. Mi hai sfinita basta, te l’hai dimostrato a tutti. Dopo 9 anni non senti niente”.

Poco dopo Mirco scoppia a piangere in spiaggia, ma a confortarlo c’è Filippo Bisciglia che lo invita a riflettere su quanto non sia stato semplice chiudere una storia di 9 anni, ma di essere stato coraggioso ad avere il coraggio di chiudere una storia così lunga ed importante. Intanto una volta rientrati nei villaggi, Giulia visibilmente delusa da Mirco non ha voglia di parlarne, mentre lui chiede di poter rivedere subito la single tentatrice Alessia. “Se sono la persona che sono ora, ho pensato subito a me stesso. Lo devo a te e nessun altro e per questo ti dico grazie. Mi hai aiutato tanto” – dice Mirco tra le lacrime abbracciando la single Alessia.

