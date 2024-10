Mirco e Alessia vanno in esterna insieme a Temptation Island 2024 e passano la notte insieme in spiaggia: Giulia è furiosa!

Il finale della quinta puntata di Temptation Island 2024 è molto duro per Giulia, che riceve una serie di video del fidanzato Mirco con la tentatrice Alessia. Le immagini mostrano, in effetti, un a sempre più forte complicità tra i due, che culmina con una notte trascorsa insieme a dormire in spiaggia, uno abbracciato all’altra. Ma non è tutto, perché Giulia scopre anche le parole dette da lui quando ha rifiutato il falò di confronto da lei chiesto poco prima.

“Qui ci sta un problema grosso”, ammette Mirco mentre trascorre del tempo con la single Alessia a Temptation Island 2024, alla quale propone anche di trascorrere una giornata intera in esterna, quindi totalmente da soli. Proposta che lei accetta e di cui Giulia viene a sapere successivamente, quando chiede a Filippo Bisciglia un secondo falò di confronto immediato.

Giulia chiede il secondo falò di confronto immediato a Temptation Island 2024 e volano insulti contro Mirco

Giulia è una furia di fronte alle ultime scoperte sul fidanzato Mirco, tanto da sbottare con parole durissime: “Che pagliacciata, ha preso per il cul* tutti, Filippo, me, la mia famiglia… questo è il santarellino! È una testa di cazz*, faccia di merd*!” Ma è ancora più dura la reazione quando scopre che Mirco non è al villaggio ma fuori in esterna (e per un giorno e una notte) con la single Alessia. L’appello a Filippo Bisciglia è perentorio: “Voglio che gli dici che se non viene stavolta vado a prenderlo per i capelli e me ne vado! È finita qui”. Filippo è così costretto a mettersi in barca e raggiungere Mirco e Alessia. Cosa accadrà lo scopriremo soltanto nella prossima puntata.