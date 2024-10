Mirco e Giulia, botta e risposta al veleno a Temptation Island 2024

Il percorso di Mirco e Giulia a Temptation Island 2024 è arrivato al suo gran finale. Il ragazzo ha accettato il falò di confronto immediato imposto dalla fidanzata, pronta ad andare via anche senza di lui. E, prima di incontrarlo, proprio Giulia si sfoga con i compagni d’avventura, dopo aver scoperto che Mirco ha chiesto di uscire in esterna con la single Alessia. “Lui è fuori con lei… lui invece di riflettere su di noi è uscito fuori con lei? Se non viene al falò lo vado a prendere per i capelli. Ora basta, posso rimanerci male anche un anno ma è finita.”

Anche Mirco è perplesso per la richiesta perentoria di Giulia a Temptation Island 2024. “Non capisco cosa cambia nel nostro percorso, perché non ho visto nessun cambiamento in lei. – dice alla single Alessia – Io penso che lei non abbia capito e questo mi dispiace un sacco. Tutto questo percorso a cosa è servito? Io mi sono messo in gioco, lei ha paura? Lo fa per ripicca? Le cose non sono cambiate tra noi, le ragiona come ragionava a casa.”

Mirco chiude con Giulia a Temptation Island 2024: lei furiosa “Hai fatto schifo dall’inizio alla fine”

È con questo umore che Mirco incontra Giulia al falò di confronto a Temptation Island 2024. Lei è reduce dalla visione della notte che il fidanzato ha trascorso con Alessia ed è per questo una furia. Volano, infatti, insulti: “Sei una persona di merd*, mi fai schifo… ma non ti vergogni?” Lui spiega che mai sarebbe andato oltre con Alessia: “Non ti avrei mai mancato di rispetto, lei mi ha tirato fuori delle cose che non provavo da tempo. Io ti amo Giulia, ma sono sempre criticato e questo mi dà tanta delusione. È difficile continuare così, non sono felice”.

Giulia, però, non crede all’amore che Mirco professa per lei: “Io non ci credo che mi ama… Io non sono più quella di una volta, io ti vengo incontro, ma lo devi fare anche tu.” È per questo che, alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, Giulia dichiara di voler uscire insieme a Mirco dal programma. Lui, però, non è della stessa opinione, e decide di chiudere e andare via da solo. “Hai fatto schifo dall’inizio alla fine. Non è vero che mi ami”, replica lei furiosa.