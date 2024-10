Morgana La Manna, Namite Selvaggi e Nicholas Mazza sono i tre giovani talenti di Io Canto Generation 2024 entrare nella squadra di Benedetta Caretta! Questa sera i tre giovani cantanti sono pronti nuovamente a calcare il palcoscenico di Io Canto sia da soli che in coppia con il loro caposquadra con un solo obiettivo: conquistare il voto unanime della giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi, ma anche del pubblico. Solo con il loro plauso, infatti, i tre concorrenti di Io Canto potranno proseguire la loro avventura puntando così alla vittoria finale. Come è andata l’ultima puntata per Morgana La Manna, Namite Selvaggi e Nicholas Mazza?

Morgana La Manna conquista la giuria a Io Canto Generation 2024: “incredibile”

Grande successo per l’esibizione di Morgana La Manna durante l’ultima puntata di Io Canto Generation. La giovane cantante di Messina è tornata sul palcoscenico per cantare “Domani è un altro giorno” con la caposquadra Benedetta Caretta. Una performance emozionante che ha coinvolto tutti ricevendo il plauso della giuria.

Il primo voto è quello di Michelle Hunziker “sei stata incredibile, ha reso giustizia a questo programma. Una ragazzina come lei che canta Ornella Vanoni con quello spirito e passione, è bellissimo da vedere. E’ emozione pura: per noi è un bel 19!”. Poi è la volta di Al Bano: “sono convito che domani sarà un nuovo giorno per te, per la tua classe, straordinaria grinta e ti auguro tutto il successo di questo mondo. Noi ti diamo un 30!”.

Namite Selvaggi, nuova standing ovation Io Canto Generation 2024

La gara di Io Canto Generation prosegue con Namite Selvaggi che è tornata sul palcoscenico per cantare “Stand up for love” con la coach Benedetta Caretta. Una performance pazzesca che conferma ancora una volta l’immenso talento della giovane cantante che è tra le candidate alla vittoria finale considerando il plauso della giuria e la nuova standing ovation del pubblico in studio.

Michelle Hunziker in giuria: “se loro stasera avessero cantato agli Oscar le colleghe avrebbero fatto una standing ovation, sia come look che come avete cantato. 20 punti”. Poi il voto di Al Bano: “Benedetta hai benedetto bene questa ragazza. Namita sei semplicemente fantastica e ti meriti un 30 e lode”. Tra le migliori della serata.

Nicholas Mazza, i primi miglioramenti a Io Canto Generation

Infine nella squadra di Benedetta Caretta c’è anche Nicholas Mazza conosciuto anche come Nick, un giovane cantante di 11 anni che ha conquistato davvero tutti alla trasmissione di Gerry Scotti. Durante l’ultima puntata ha cantato “Bravi ragazzi” di Miguel Bosè facendo cantare e ballare tutti. Anche i giudici si sono complimentati con lui.

“Hai fatto cantare e ballare tutti i tuoi amici, sei molto migliorato. Per noi è un 16 pieno” – dice Michelle, mentre Iva Zanicchi a nome di Orietta Berti e Al Bano dice: “ha cantato benissimo, ti sei mosso bene, ti diamo un voto molto bello: 27!”.