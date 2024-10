Le mummie di Nazca scoperte nel 2017 sono extraterrestri? L’ufologo messicano Jaime Maussan lo sostiene da tempo e proprio in queste settimane sono stati effettuati degli esami più approfonditi sul ritrovamento in Perù, che potrebbero confermare la tesi di apertura. Ne parla Il Fatto Quotidiano, citando il tabloid inglese Daily Mail, secondo cui i corpi delle mummie di Nazca sono stati trasferiti negli Stati Uniti per un’analisi approfondita, da cui sarebbe emerso un impianto di metallo leggero da una delle mani delle Tridattili.

Nel dettaglio la “protesi” era presente nel palmo della mano, così come da video in cui si vede uno scienziato estrarre appunto il corpo estraneo dalla mummia. Secondo Jose Zalce Benitez, colui che ha effettuato l’esame sulle tre mummie di Nazca, si tratterebbe di una protesi realizzata con un materiale “quasi” extraterrestre, visto che sarebbe caratterizzata da una lega definita molto complessa ed estremamente pura, di conseguenza servirebbero delle conoscenze altamente qualificate per realizzarla.

MUMMIE DI NAZCA SONO EXTRATERRESTRI: TROVATA LEGA METALLICA SPECIALE

Fra gli elementi emersi sono stati trovati l’alluminio, ma anche il rame, l’argento e altri ancora: che siamo davvero di fronte ad un essere proveniente da un altro pianeta? Difficile dirlo fatto sta che le mummie di Nazca sono anni che sono sotto la lente di ingrandimento, dividendo in parte la comunità scientifica fra chi ha sempre pensato che nascondano qualcosa di strano, come il sopracitato dottor Maussan e chi invece non ci ha mai visto nulla di anormale, classificando il tutto come fake news.

Sulla questione si è espresso anche Fernando Correa Dominguez, un reporter che ha potuto assistere all’estrazione della protesi di metallo dalla mano, e che ha spiegato che una volta aperto l’arto sono stati rinvenuti solo dei tendini e dei muscoli, con il tessuto ovviamente disidratato, mentre il dottor Zalce, che ha effettuato appunto l’operazione, ha precisato di aver utilizzato una particolare tecnica di modo da conservare al meglio la mano della mummia, evitando che la stessa si rovinasse durante l’intervento chirurgico.

MUMMIE DI NAZCA SONO EXTRATERRESTRI: LA TECNICA UTILIZZATA PER L’OPERAZIONE

Nel dettaglio è stato iniettato un siero che serve per “umidificare” la zona e che solitamente viene utilizzato sui cadaveri “comuni”; si tratta di una tecnica che viene anche usata dagli agenti dell’Fbi e che permette di “far parlare” il corpo, ottenendo info importanti in merito alla sua morte e al suo stato di salute pregresso.

Come detto sopra, la vicenda delle mummie di Nazca sta facendo storcere il naso a molti, come ad esempio Flavio Estrada, un archeologo forense, secondo cui i ritrovamenti sarebbero di fatto dei feticci, o meglio delle “macabre bambole” che sono state messe insieme utilizzando ossa di animali e colle sintetiche, quindi nulla di alieno, ma semplicemente una storia finta. Secondo l’avvocato Josh Mcdowell, del Colorado, bisognerà attendere che le analisi venga completate per ottenere una risposta definitiva sulle origini delle misteriose mummie di Nazca.