Naike Rivelli e la vita privata: gli amori dell’attrice

Attrice e figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli oggi pomeriggio si racconta ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Non solo una carriera quasi interamente dedicata al cinema e alla televisione, oltre ad una breve parentesi musicale, ma anche una vita privata spesso piombata sotto i riflettori della cronaca rosa. L’attrice in passato è stata sentimentalmente legata all’ex compagno Christian Cetorelli, dal quale ha avuto il figlio Akash nel 1996; nel 2002, invece, si è sposata con l’attore tedesco Manou Lubowski ma il matrimonio durò appena 9 mesi e terminò con il divorzio nel 2008.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Naike Rivelli ad oggi? L’attrice ha un compagno? In seguito alle precedenti storie d’amore, ha avuto una relazione con Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power, conosciuto durante la partecipazione a Pechino Express nel 2015; anche in quel caso, tuttavia, l’amore è naufragato. Ad oggi però Naike Rivelli è felicemente fidanzata e a rivelarlo è stata lei stessa, lo scorso anno, durante un’intervista a Belve.

Naike Rivelli, chi è il compagno: “Oggi sono innamorata e felice…“

Naike Rivelli nel febbraio 2023 è stata ospite a Belve e, fra gli innumerevoli temi trattati, ampio spazio è stato riservato anche alla sua vita privata. Nel cuore dell’attrice ad oggi c’è un fidanzato, di cui però non si conoscono molte informazioni: “Io faccio una vita molto semplice, vivo in campagna da cinque anni con il mio compagno. Andiamo a letto presto e ci svegliamo presto. Dai social network sembra altro, perché mi piace molto esibirmi con le foto. Mi piace spogliarmi e farmi vedere, perché lavoro molto col mio corpo e mi trovo comoda. In passato ero piena di complessi, adesso non più. Oggi sono innamorata e sono molto felice”.

Poco si sa dunque del nuovo compagno di Naike Rivelli, molto riservato e poco avvezzo ai riflettori: la loro storia d’amore sembra comunque procedere a gonfie vele e nel segno della privacy assoluta.