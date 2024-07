“Nessuna coppia squalificata a Temptation Island 2024″/ Interviene la produzione: cos’è successo davvero

C’è stata davvero una coppia squalificata a Temptation Island 2024? Arriva il chiarimento

Ancor prima che Temptation Island 2024 avesse inizio, sul web ha iniziato a farsi spazio un’indiscrezione che ha scatenato le prime discussioni da parte dei fan del programma. Secondo alcuni rumor, una delle coppie concorrenti di quest’edizione sarebbe stata squalificata a causa di presunte bugie delle alla redazione. Successivamente a finire nel mirino è stata la coppia composta da Alex e Vittoria, rea di aver finto, secondo le indiscrezioni, di stare insieme solo per partecipare al programma e beneficiare della notorietà che questo dona.

Arrivati alla seconda puntata di Temptation Island 2024 però nessuna coppia è stata squalificata, né ci sono stati, al momento, segnali che farebbero pensare ad una decisione simile da parte della redazione. Al che molti telespettatori si sono chiesti se l’indiscrezione sia effettivamente reale o se si tratti, invece, di una bufala. Il chiarimento è arrivati proprio nelle ultime ore e, a quanto pare, proprio dalla fonte ufficiale.

Nessuna coppia squalificata a Temptation Island 2024: parlano fonti vicine alla Fascino

È Fanpage ha rivelare di aver contattato la produzione, che ha dunque fatto chiarezza sull’accaduto. “La produzione di Temptation Island 2024 non ha cacciato alcuna coppia protagonista di questa edizione. – si legge – Lo confermano a Fanpage.it fonti vicine a Fascino, società di produzione televisiva che fa capo a Maria De Filippi e che produce i programmi tv condotti dal più prestigioso volto Mediaset. […] Secondo quanto apprende Fanpage.it, nulla di quanto contenuto all’interno di questa fantasiosa ricostruzione – ormai dilagante soprattutto sui social dedicati ai giovanissimi come TikTok – corrisponde al vero.” In poche parole, non ci sarebbe stata alcuna squalifica in questa edizione di Temptation Island, né di Vittoria e Alex né di altri. Non ci resta, dunque, che scoprire come andrà a finire il loro percorso nel programma.











