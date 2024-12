Un nuovo film di Ghostbusters è in lavorazione su Netflix. E’ questo l’interessante scoop, soprattutto per tutti gli amanti degli Acchiappafantasmi, del portale americano Deadline, uno dei più attendibili per quanto riguarda le anticipazioni dei prossimi film in uscita in quel di Hollywood. E così che dopo aver dato in esclusiva la possibilità che Jamie Lee Curtis possa vestire i panni de La Signora in Giallo in un film spin off in programma, ecco lo scoop sui Ghostbusters e Netflix.

Attenzione, non si tratterebbe di un nuovo film in live action, come quelli usciti negli ultimi anni, ma bensì di un nuovo film di animazione che giunge tra l’altro dopo la notizia della serie tv animata già in fase di sviluppo con Sony Animation. Secondo quanto filtra da parte degli addetti ai lavori, il progetto sarebbe ancora in fase embrionale, ma vi sarebbe già un nome per la regia, quello di Kris Pearn, colui che ha già diretto diversi cartoni animati, fra cui ad esempio il film di Natale Arthur Christmas, presente sempre su Netflix.

NETFLIX E GHOSTBUSTERS, FILM DI ANIMAZIONE IN ARRIVO: COSA SI SA?

Si tratterebbe comunque solo di uno dei nomi in lizza, di conseguenza non è ancora certa la sua presenza dietro alla cinepresa. Anche la trama è ovviamente top secret, mentre è certo che Sony stia puntando molto sulla “riproduzione” del mondo Ghostbusters dopo che per anni era stato abbandonato un po’ a se stesso.

Lo scorso marzo è stato quindi pubblicato l’ultimo film “Frozen Empire, dopo di che è appunto stata annunciata la serie tv, con una trama completamente a se stante, in collaborazione con Ghost Corps, ed ora una nuova pellicola animata. Obiettivo di Sony e Netflix fare in modo che il nuovo cartone animato ottenga lo stesso successo che il franchise di Spider-Man (sempre in mano a Sony), ha avuto con i film animati di Spider-Verse.

NETFLIX E GHOSTBUSTERS, FILM DI ANIMAZIONE IN ARRIVO: UNO STORICO BRAND

Si tratta di un brand che ha ottenuto un enorme incasso al botteghino, ben 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, vincendo anche alcuni riconoscimenti di prestigio come ad esempio l’Oscar per il miglior film d’animazione. Staremo a vedere quello che accadrà nel frattempo saranno felici tutti gli amanti dei Ghostbusters, gli Acchiappafantasmi come li chiamiamo in Italia, nati negli anni ’80, prima sotto forma di cartone animato e poi con il primo storico film del 1984, una pellicola cult che tra l’altro viene spesso e volentieri riproposta proprio in questi anni in tv, sotto le festività natalizie.

Non sappiamo se il nuovo cartone animato riprenderà le grafiche della primissima serie tv o se invece si baserà su qualcosa di nuovo e più moderno per incontrare il gusto delle nuove generazioni, certo è che la notizia ha fatto il giro del mondo, scatenando un forte hype: attendiamo ulteriori novità nelle prossime settimane.