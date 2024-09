Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2024, la strana coppia da Milly Carlucci

Attesa ormai agli sgoccioli per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2024, tra le coppie che prenderanno parte alla trasmissione di Canale Cinque troveremo anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, pronte a far tappa sul piccolo schermo davanti a milioni di italiani. Nelle ultime ore la stessa figlia di Morgan si è raccontata in una intervista concessa al Corriere della sera, dove ha tirato in ballo anche i genitori, Marco Castoldi e Asia Argento, che dalla loro precedente storia hanno messo al mondo la giovane: “Sicuramente mi conosceva per via dei miei genitori, non si può negare, poi però mi ha detto che aveva visto in me qualcosa di interessante, essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto” ha chiarito Anna Lou Castoldi.

Morgan, processo stalking: ammesso a giustizia riparativa/ Il legale di Angelica Schiatti: "Inaccettabile"

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti balleranno insieme a Ballando con le stelle 2024, anche per la professoressa di ballo si tratta di un debutto assoluto nel dancing show di Rai1, con Milly Carlucci che ha spinto per portare in trasmissione diversi volti nuovi per dare una rinfrescata al programma.

Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: “Sviata la notorietà fino ad oggi”

Nei giorni scorsi la figlia di Morgan si è concessa in una intervista al Corriere della sera, rompendo il silenzio sulla sua attesa avventura a Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sicuramente venderanno cara la pelle in trasmissione e tenteranno di crescere puntata dopo puntata, con la figlia d’arte che si è già lasciata andare alla sfida, tentando di proseguire sulla strada tracciata per anni.

Morgan, processo per stalking: chiede giustizia riparativa/ "Minacce ad Angelica Schiatti? Scrivevo poesie"

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono presentate ai telespettatori di Ballando con le stelle 2024, con la figlia dei due artisti che ha rivelato: “Per tutta la vita ho sviato questa cosa della notorietà ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia”.