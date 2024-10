Forse non tutti sanno che nella vita privata della cantante Nina Zilli, concorrente di Ballando con le Stelle 2024, c’è il fidanzato Daniele Lazzarin con cui ha cominciato una bella storia amorosa nel 2019. Prima di innamorarsi di Daniele, Nina aveva avuto vissuto una relazione di sette anni con il musicista Riccardo Gibertini, poi una storia fugace con il collega e cantante Neffa. L’attuale compagno, meglio noto come Danti, è cofondatore dei Two Fingerz ma nel corso del tempo ha abbandonato il mondo del canto per lavorare esclusivamente come autore e produttore.

Per quanto riguarda la loro storia insieme, i due sono diventati genitori di Anna Blue dopo più di tre anni di amore, coronando un sogno nell’estate del 2023. “L’amore è il motore che muove tutto”, ha detto la Zilli in merito alle relazioni, in una bella intervista rilasciata al portale di cremaonline.it.

Nina Zilli mette l’amore e il ruolo della donna al centro di ogni cosa: “La nostra forza interiore…”

“È una forza interiore che tutti abbiamo, l’amore è la matrice che muove tutto”, ha spiegato convinta la cantante, che con il suo Danti ha appunto trovato un equilibrio perfetto. Di sicuro oggi non è facile essere mamma, donna e artista, ma Nina Zilli vive ogni giorno questa sfida e non si tira indietro. “Oggi essere donna è simile agli anni ‘90, piano piano stiamo raggiungendo tutti gli ambiti considerati ‘strani’ per il genere femminile. Per raggiungere la parità dobbiamo aspettare ancora 135 anni”, ha detto.

“E per quel che riguarda il panorama artistico e di conseguenza musicale, la critica mossa è sempre stata la mancanza di donne nell’arte, quando anni fa ci era vietato anche solo studiarla all’università”, ha concluso amara la Nina Zilli. Una constatazione purtroppo inappuntabile, ma che Nina combatte con tutta se stessa, nel suo piccolo, mettendoci passione e cuore. Proprio come in questa avventura a Ballando con le Stelle…