Si chiama Noor Alfallah, l’ultima compagna di Al Pacino, l’attore vincitore del Premio Oscar. Una storia d’amore finita su tutti i magazine di gossip (e non solo) per via della grande differenza di età: ben 56 anni! Il fidanzamento tra i due è stato ufficializzato dallo stesso attore nell’aprile del 2022 anche se voci di corridoio hanno rivelato che i due erano coppia fissa già da prima della pandemia da Covid-19. La donna non è nuova in quanto a storie d’amore con personaggi del mondo dello spettacolo, visto che in passato è stata legata a Mick Jagger.

Tra Al Pacino e Noor Alfallah c’è stato un grande amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Roman, arrivato quasi per caso. Nonostante la nascita del figlio, il quarto dell’attore, la coppia pochi mesi dopo ha annunciato al mondo intero la separazione. Una notizia che, manco a dirlo, è diventata di dominio pubblico con una querelle legale per l’affidamento del bambino con Noor che ha richiesto l’affidamento esclusivo e un mantenimento di ben 28mila euro al mese.

Noor Alfallah e la separazione da Al Pacino: causa legale per l’affidamento del figlio

Detto fatto, visto che alla fine Al Pacino con i suoi legali ha accettato l’affidamento congiungo con la ex compagna Noor Alfallah del figlio Roman versandole la cifra record di 28mila euro al mese. Inizialmente l’attore aveva anche dubbi sulla paternità del figlio chiedendo alla ex compagna un test del Dna. Il test ha confermato la paternità di Al Pacino lasciando di sasso l’attore che, all’età di 84 anni, credeva di non poter più avere dei figli.

Oggi i rapporti tra i due ex sono sereni anche per garantire la giusta crescita al piccolo Roman che vive con la mamma. Proprio Noor Alfallah sui social ha dedicato al figlio un dolcissimo post, con tanto di foto a corredo, scrivendo: “il mio cuore e la più grande benedizione della mia vita. Roman”.

