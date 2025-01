Novak Djokovic avvelenato in Australia: l’intervista a GQ Magazine

Novak Djokovic avvelenato in Australia, questa la notizia che sta girando nelle ultime ore dopo l’intervista rilasciata a GQ Magazine dal campione serbo a proposito del suo periodo di soggiorno in Australia nel 2022. Il tennista si era recato nel gennaio di quell’anno a Melbourne per partecipare al primo torneo della stagione quando per via delle politiche sulla vaccinazione per il Covid gli era stato annullato il visto per poi venire allontanato dal Paese, in un primo momento Djokovic aveva fatto appello alla Corte Federale australiana che però aveva confermato la decisione del ritiro del visto, impedendo al tennista di partecipare all’Australian Open.

A GQ Magazine Djokovic è tornato a parlare di quel periodo e di quello che secondo lui sarebbe successo nell’hotel dove alloggiava prima di venire espulso dal Paese per via della sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid. Il tennista serbo afferma che rispetto ad altri atleti che avevano dovuto sottoporsi ad una quarantena di 40 giorni, lui venne trattato diversamente con la sua stanza che si trasformò in una prigione per poi, secondo quanto da lui dichiarato, essere stato “avvelenato” tramite del cibo, “Quando sono tornato a casa, avevo alcuni problemi di salute. E ho capito che in quell’hotel a Melbourne mi avevano dato del cibo che mi aveva avvelenato”.

Novak Djokovic avvelenato in Australia: la malattia del tennista

La conferma che Novak Djokovic avvelenato in Australia sarebbe arrivata una volta che il tennista serbo tornò a casa e iniziò ad avere alcuni problemi di salute non riscontrati in precedenza, ciò che ha poi convinto Djokovic che il problema fosse stato il cibo fu una serie di test che hanno identificato un livello molto alto di metalli pesanti nel suo organismo quali mercurio e piombo che possono essere stati assimilati solamente tramite del cibo “avvelenato”. La dichiarazione di Djokovic è una novità assoluta tanto che lo stesso tennista dichiara di non essersi mai esposto pubblicamente su questi fatti, “Beh, ho fatto delle scoperte quando sono tornato in Serbia. Non l’ho mai detto a nessuno pubblicamente, ma le scoperte che ho fatto, avevo un livello molto alto di metalli pesanti.”

Una volta scoperto Novak Djokovic avvelenato dal cibo, afferma di aver avuto solo un’influenza semplice, questa però lo dopo pochi giorni lo ha messo a terra e il tennista ha dovuto chiedere l’intervento di un team di emergenza di medici che lo ha curato tra le mura di casa sua. Questi sintomi sono tornati diverse volte e per questo Djokovic si è dovuto anche sottoporre a test tossicologici per mantenere sotto controllo questi valori elevati di piombo e mercurio.