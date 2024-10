Nullo Cantaroni è il grande amore di Sveva Casati Modignani. La scrittrice e il marito hanno condiviso successi, gioie e dolori, nel corso della loro vita insieme, impreziosita dalla nascita di Nicola, il figlio nato nel 1972. Insieme a Nullo, la scrittrice ha realizzato opere di grande successo come il famoso libro Anna dagli occhi verdi, che resta uno dei lavori più iconici della coppia. Al di là dei romanzi, Sveva e suo marito Nullo Cantaroni erano abbastanza abbottonati e molto attenti alla propria privacy. Erano diventati marito e moglie alla fine degli anni settanta, dopo una fase relazionale vissuta in clandestinità.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, la Modignani ha ripercorso le prime tappe del suo amore per Nullo. “Eravamo a Parigi e lo scambiai per un tedesco, tra noi scattò un amore folle”. Ma a pesare, oltre la differenza di età di dieci anni, il fatto che fosse sposato e padre di una bambina.

Sveva Casati Modignani e la malattia del marito Nullo Cantaroni: “E’ spirato tra le mie braccia”

Sveva Casati Modignani e il marito Nullo Cantaroni hanno creduto più di ogni altro nel loro amore e non si sono mai fatti condizionare e scoraggiare. Questo nonostante la contrarietà dei genitori della scrittrice, che dovette fare i conti con prese di posizione molto forti da parte di mamma e papà. Quest’ultimo, in particolar modo, parlò molto chiaramente, come ricordato dalla stessa Sveva. “Comprò una pistola e mi disse che se mi avesse visto con lui mi avrebbe ammazzato. Ci siamo sposati solo quando fu legale divorziare”, ha raccontato.

A mettere fine alla loro storia una terribile malattia, il Parkinson, con Sveva che lo ha assistito dal primo all’ultimo minuto. “Durante la malattia i medici mi dicevano di stare a casa ma l’ho tenuto per vent’anni ed è spirato tra le mie braccia” , ha raccontato emozionata.