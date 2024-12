Sono saliti a cinque i nuovi milionari sul nostro territorio diventati ricchi grazie al quotidiano – ed ovviamente sempre partecipatissimo – concorso del Million Day che proprio nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre 2024, ha premiato un nuovo fortunatissimo giocatore che nel concorso delle ore 13:00 è riuscito ad indovinare l’intera cinquina estratta dalla Dea Bendata: con questo buonissimo auspicio – dunque – possiamo dichiarare aperta la nuova milionaria caccia che tra le 13 e le 20:30 di oggi – ovviamente venerdì 20 dicembre 2024 – ci porterà alla scoperta delle nuove ricchissimi cinquine vincenti del Million Day e dell’immancabile versione Extra che la seguirà qualche minuto più tardi dandovi la possibilità (nel caso in cui non siate riusciti a centrare nessuno dei premi del concorso classico) di rifarvi con un premio comunque importante da 100mila euro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 19 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 20:30

Come sempre, anche oggi – e per tutti i giorni a venire – le regole del Million Day non sono cambiate di una virgola e prevedono i soliti cinque numeri che voi carissimi giocatori dovrete scegliere ed indicare nella schedina, il consueto pagamento da 1 euro e l’estenuante (ma certamente divertente!) attesa fino al momento in cui dovrete comparare la vostra scommessa con i numeri sorteggiati dalla Dea Bendata; così come raddoppiando la puntata – e a costo di sembrare ripetitivi, aggiungiamo anche un bel come sempre – parteciperete in automatico e con la medesima cinquina anche all’estrazione Extra che vedrà scomparire del pool di numeri protagonisti del sorteggio i primi cinque già scelti nella prima estrazione!

Million Day, numeri vincenti di oggi 19 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 13:00

Prima di salutarvi – e darvi appuntamento sia alle 13:00 per i numeri vincenti che, poi, alle 20:30 in un altro articolo per il secondo sorteggio giornaliero – vi ricordiamo che tre i numeri cosiddetti ritardatari (e dunque, sfortunati) compaiono solamente cifre appartenenti alla decina del quaranta: il primo è proprio il 40, seguito dal 41, dal 45, dal 44 e dal 47 che hanno collezionato tra i 39 – per il primo – e il 27 – ovviamente per l’ultimo – ritardi.