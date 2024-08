Nunzia De Girolamo su Rai 2: “Francesco Boccia? Mi ha fatto patire ma poi ci siamo sposati”

Nunzia De Girolamo, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata, a partire dal grande amore con Francesco Boccia. “Tra me e Francesco è stato un colpo di fulmine. – ha ammesso l’ex politica, oggi affermata conduttrice – Siamo stati invitati ad un convegno a Napoli, sono salita su questo palco e me ne sono innamorata. Andando via, sapevo che non avrei mai più dimenticato quell’incontro. Lui? Era un maschio alfa un po’ disordinato che mi ha fatto un po’ patire.” Infatti, dal giorno del primo incontro, è iniziato un corteggiamento lungo e determinato: “A fare la prima mossa sono stata io con un’email, – ha spiegato Nunzia De Girolamo – perché lui non mi ha chiesto il numero. Abbiamo continuato a scriverci per mesi e lui non mi ha mai chiesto il numero o di uscire. Poi un giorno mi dice: ‘Forse è arrivato il momento di uscire’. Ci siamo sposati dopo 4 anni.”

Da questo grande amore è nata una figlia, che è tutto il mondo di Nunzia De Girolamo: “Ho un legame morboso con mia figlia Gea, è la mia ragione di vita e ha messo in ordine le mie priorità. Mi ha migliorata come donna: io ero presa dalla carriera, da questa voglia di emergere, poi con la sua nascita è tutto cambiato.” ha spiegato la conduttrice.

Nunzia De Girolamo e la rivelazione su suo padre: “Ha rischiato il peggio”

Nunzia De Girolamo ha vissuto molte vite dal punto di vista lavorativo, ma ammette che il futuro potrebbe ancora sorprenderla: “Ho iniziato facendo l’avvocato, la carriera universitaria non mi è piaciuto ed è arrivata poi la politica. Oggi, invece, c’è la TV. In futuro? Chissà… Se sono stata tradita sul lavoro? Più nella politica, ma c’è tempo per la TV”, ha detto sorridendo.

Al suo fianco, in ognuno di questi percorso, c’è sempre stato il suo papà, a cui recentemente la conduttrice ha letteralmente salvato la vita: “Papà è il primo uomo della mia vita. Ultimamente sono andata a Benevento e ho visto che era in affanno mentre si metteva le scarpe. Gli dico allora di farsi controllare. Intanto continuo a pensarci, ho chiamato un amico medico e gli hanno fatto una visita di controllo e lo operano subito. Se non l’avesse fatto avrebbe rischiato il peggio.” ha rivelato su Rai 2.

