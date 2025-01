ORARI ATM A CAPODANNO 2025 A MILANO: INFO E GUIDA SERVIZI

Non solo per Natale 2024, anche a Capodanno 2025 ci sono importanti novità a Milano e Roma per quanto riguarda il trasporto locale. Gli orari Atm e Atac cambiano per l’1 gennaio 2025, ma non del tutto. Partiamo dalle modifiche apportate per la circolazione metro, bus e tram offerta per l’area meneghina.

FRASI AUGURI BUON ANNO 2025 E CAPODANNO/ Messaggi e citazioni: "Opportunità e sogni, pronti per nuovo inizio"

Per quanto riguarda le metropolitane, nella notte di Capodanno l’orario osservato è quello del sabato, mentre l’1 gennaio le linee M1, M2 e M3 osservano un orario festivo ad hoc, in quanto è stato pianificato per l’occasione, mentre quelle M4 e M5 rispettano il tradizionale orario previsto per i giorni festivi.

Musei aperti a Capodanno 2025/ Dal MUDEC di Milano ai Fori Imperiali di Roma: le aperture straordinarie

Per quanto concerne, invece, gli orari Atm per bus, tram e filobus, oggi osservano quelli normali dei giorni festivi, ma non mancano le eccezioni, per le quali Atm ha predisposto una pagina con le relative informazioni. Per quanto riguarda la rete notturna, non ci sono particolari novità.

ORARI ATAC A CAPODANNO 2025, COME SPOSTARSI OGGI A ROMA

Dagli orari Atm a Capodanno 2025 a Milano spostiamoci a Roma per gli orari Atac previsti per il primo giorno del nuovo anno. In un comunicato, la società che si occupa del trasporto locale capitolino ha fatto sapere che il servizio parte dalle ore 8, proseguendo poi col tradizionale orario festivo. Invece, da ieri è stato attivo con orario esteso fino alle ore 2:39 di notte, poi si attivano le linee bus, nMB, nMB1, nMC e nMA.

Rimini, egiziano accoltella 4 persone in strada a Capodanno/ Un carabiniere lo uccide per difendersi

Per quanto riguarda la serata di oggi, le ultime corse della metropolitana scattano alle ore 23:30. Invece, per quanto concerne i bus notturni, nella notte tra l’1 gennaio e il 2 il servizio è regolare. Comunque, il portale ufficiale di Roma Servizi per la Mobilità esplicita tutte le informazioni per tenere aggiornati in tempo reale i cittadini e i turisti. Infine, le linee di superficie: sono state attive fino alle 21 di ieri per quanto riguarda il 31 dicembre, ma sono stati previsti 13 collegamenti fino alle ore 2:30 della notte di oggi.