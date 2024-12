Come cambiano gli orari Atm per le feste di Natale 2024? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il sito ufficiale dell’azienda dei trasporti pubblici di Milano, che ha pubblicato sul proprio sito web una sezione dedicata appunto ai nuovi orari in vista delle prossime festività, quindi Natale ma anche Capodanno ed Epifania. Partiamo dal 25 dicembre, il giorno di Natale, quando i mezzi saranno regolarmente in servizio dalle ore 7:00 alle ore 19:30, mentre non ci saranno le linee notturne.

Viene inoltre specificato che nei giorni 23, 24, 27, 30 e 31 dicembre, nonché nei giorni due e tre gennaio, gli orari delle metropolitano di Milano saranno gli stessi del sabato, ad eccezione dei giorni 23 e 24 dicembre, quando la linea metro M4, seguirà gli orari soliti. Il 26 dicembre e il 6 gennaio vanno invece considerati, giustamente, festivi, così come l’1 gennaio.

ORARI ATM PER LE FESTE DI NATALE 2024: IL PUNTO SU BAS, TRAM E FILOBUS

Per quanto riguarda gli orari Atm per le feste di Natale 2024 di bus, tram e filobus, il 23, 24 e 30 dicembre, oltre che il 2 e il 3 gennaio, saranno considerati come dei sabati, di conseguenze le corse degli orari scolastici non saranno in attività. Le linee 709 e 926, invece, seguiranno l’orario normale. Il 26 dicembre e il 6 gennaio saranno considerati festivi, così come il 27, il 28 dicembre, ma anche il 29 e il 31, nonché il 4 gennaio, l’1 e il 5.

Sul sito ufficiale di Atm, che vi consigliamo di consultare per avere tutti i dettagli sugli orari natalizi, vengono poi specificate le ultime partenze per quanto riguarda la metropolitana M1 il giorno del 25 dicembre, quindi di Natale. Viene segnalata che l’ultima metro da Sesto per Rho partirà alle ore 18:51, mentre scatterà alle 19:00 quella da Rho per Sesto.

ORARI ATM PER LE FESTE DI NATALE 2024: INFO SU M1 E M2, E NON SOLO

Alle ore 19:03 l’ultima da Molino Dorino a Sesto, mentre partirà alle 19:10 l’ultima da Duomo per Rho. Alle 19:11 l’ultima da Sesto per Molino Dorino, poi alle 19:16 l’ultima da Sesto per Bisceglie e viceversa, e infine, alle 19:30, l’ultima da Duomo a Molino Dorino e da Duomo a Sesto. Le partenze, invece, scatteranno fra le ore 7:09 (da Molino Dorino a Sesto), fino alle ore 7:38 (da Duomo a Rho Fiera). In merito invece alla M2, la prima metro ad entrare in azione sarà quella che da Abbiategrasso viaggia per Cascina Gobba, ora 6:53, mentre l’ultima sarà quella da Cascina Gobba ad Assago Forum, ore 7:14.

A fine corsa, invece, l’ultima Cologno Nord-Famagosta sarà quella delle ore 19:03, mentre da Cascina Gobba ad Abbiategrasso l’ultimo treno sarà quello delle ore 19:30. Viene ricordato che i bus che solitamente viaggiano di notte non faranno servizio fra il 24 e il 25 dicembre, nonché fra il 25 e il 26 dicembre. Per tutte le altre informazioni in merito agli orari ATM di Natale 2024 vi rimandiamo a questo link dove troverete il sito ufficiale dell’azienda.