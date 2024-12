ORARI ATM A NATALE 2024 A MILANO: LINEA M3, M4 E M5

Ora gli orari di Natale per la linea M3 della Atm: da Comasina e da San Donato la prima partenza è alle 7, mentre l’ultima alle 19:24; invece, da Duomo per San Donato la prima è alle 7:17 e l’ultima alle 19:40, mentre per Comacina rispettivamente alle 7:14 e 19:38, sempre con frequenze ogni 7 minuti e 30 secondi. Invece, è ogni 4 minuti per la linea M4.

In questo caso, si comincia alle 7:04 e alle 7:10 da San Cristoforo e da Linate Aeroporto, con ultima partenza alle 19:30 e 19:34; invece, da Sam Babilica si parte alle 7:21 per Linate, un minuto dopo per San Cristoforo, mentre l’ultima partenza è alle 19:46 nel primo caso, un minuto prima nel secondo.

Per completare il quadro che riguarda la metropolitana di Milano, la prima partenza M5 da Bignami e da San Siro è alle 7, mentre l’ultima alle 19:32, mentre da Garibaldi per Bignami alle 7:15 e per San Siro alle 7:12, l’ultima invece rispettivamente alle 19:46 e 19:44, con frequenza sempre ogni quattro minuti.

Per quanto riguarda le linee di superficie a Milano, Atm ha realizzato una pagina con gli orari sulle prime e ultime partenze dai capolinea per ognuna di esse. Invece, non è disponibile la rete notturna, perché i bus non fanno servizio nella notte di Natale.

ORARI ATM A NATALE 2024 A MILANO: LINEA M1 E M2

Non si fermano i mezzi Atm a Milano e Atac a Roma durante le feste di Natale 2024, per garantire a cittadini e turisti di potersi spostare, ma gli orari di servizio cambiano, motivo per il quale è importante conoscerli per evitare brutte sorprese. Partiamo dalla situazione relativa al trasporto pubblico meneghino: non sono disponibili le linee di notte, perché i mezzi pubblici sono attivi dalle 7 di oggi, 25 dicembre, alle ore 19:30. Soffermiamoci sulla metropolitana, con le prime e ultime partenze nel giorno di Natale.

Da Sesto FS con la linea M1 si inizia alle 7:10 per Bisceglie, alle 7:19 per Rho Fiera e Molino Dorino, mentre le ultime sono rispettivamente alle ore 19:16, 18:51 e 19:11. Invece, da Bisceglie per Sesto FS si parte alle 7:21, mentre l’ultima partenza è alle 19:16. Sempre con destinazione Sesto FS si comincia alle 7:09 e si finisce alle 19:03 da Molino Dorino, mentre da Rho Fiera si parte alle 7:22 e si finisce alle 19. Per quanto riguarda le partenze da Duomo, la prima è alle 7:29 per Bisceglie, alle 7:38 per Molino Dorino e Rho Fiera e alle 7:28 per Sesto FS; le ultime sono rispettivamente alle ore 19:35, 19:30, 19:10 e 19:30.

Per quanto riguarda le frequenze della metro M1, nella tratta tra Sesto FS e Pagano è ogni 8 minuti, invece è del doppio per le diramazioni per Bisceglie e Rho Fiera. Dalla linea M1 spostiamoci a quella M2 per scoprire quali sono gli orari a Natale delle prime e ultime partenze. Per quanto riguarda la destinazione Gobba, la prima partenza è alle 6:53 e alle 6:59 da Abbiategrasso e Assago Forum, rispettivamente l’ultima è alle 19:16 e 19:04. Viceversa, da Gobba la prima partenza è alle 7:14 per Assago Forum e alle 7:04 per Abbiategrasso, mentre le ultime alle 19:12 e 19:30.

Da Famagosta per Cologno Nord la prima partenza è 7:05, l’ultima alle 19:18; viceversa, da Cologno Nord per Farmacista la prima è alle 7:05 e l’ultima alle 19:03. Spostiamoci sulla tratta Famagosta-Gessate, con prima partenza alle 6:55 e ultima alle 19:10; al contrario, alle 6:59 da Gessate per Famagosta la prima partenza, l’ultima alle 19:05. Le frequenze differiscono dalla M1, perché per la tratta Famagosta Cascina Gobba è di 7 minuti e 30, mentre è ogni 30 minuti per Assago Forum-Cologno Nord e Gessate.

ORARI ATAC A NATALE 2024 A ROMA: INFO E GUIDA

Da Milano spostiamoci a Roma per scoprire le modifiche alla mobilità comunicate da Atac per la festa di Natale, ma incide anche l’avvio del Giubileo 2025. In generale, il piano mobilità messo a punto prevede l’inserimento di tre collegamenti per il centro storico (Free 1, 2 e 100), con prima partenza alle 9 e l’ultima alle 21, ma sono previste anche corse aggiuntive e altre facilitazioni fino al 6 gennaio. Soffermandoci nello specifico sulla giornata di oggi, 25 dicembre, Atac fa sapere che sono state pianificate due fasce orarie per metropolitana, bus e tram, attive in tutti e tre i casi, infatti, dalle ore 8:30 alle 13 e poi dalle 16:30 alle 21.

Per quanto concerne invece la Roma Nord, si osserva orario festivo, quindi si comincia da piazzale Flaminio alle 5:40, invece alle 6:01 da Montebello, mentre le ultime corse sono rispettivamente alle 22:10 e alle 22:38. In merito agli orari che riguardano la Metromare, è sì festivo, ma ridotto, quindi le corse vanno dalle 7:49 alle 13:19, si riprende poi dalle 15:53 per concludere alle 21:23. Invece, per la Termini Centocelle il servizio inizia alle 8:30 fino alle 14; viceversa Centocelle Termini dalle 8:03 alle 13:33. Infine, Atac comunica che è attiva la linea bus 105 nel pomeriggio di Natale, dalle ore 16:30 alle 21.