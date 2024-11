Inizia col botto l’avventura di Orian Ichaki a La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta su Canale 5. Dopo anni di “stop” di programmazione, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sul reality show che vede un gruppo di concorrenti famosi mettersi alla prova tra sfide fisiche e mentali per conquistare un montepremi finale che sarà vinto dal vincitore in grado di svelare l’identità della talpa. Ma chi è la Talpa? Si tratta di un concorrente, un agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori che cercherà in tutti i modi di sabotare il gruppo. Tra i concorrenti c’è anche la bellissima modella Orian Ichaki che il pubblico di Canale 5 ricorderà per essere stata la Madre Natura di Ciao Darwin di Paola Bonolis.

La bellissima modella durante la prima puntata de La Talpa si è fatta immediatamente notare dal pubblico televisivo per un momento hot vissuto con Gilles Rocca. I due concorrenti durante una prova in cui erano legati insieme si sono ritrovati talmente vicino che….

Orian Ichaki e il commento hot a Gilles Rocca a La Talpa

“Come primo appuntamento è stato bizzarro, non mi è mai successo di essere legato a una persona” – ha detto Gilles Rocca commentando il faccia a faccia con la bella Orian Ichaki a La Talpa. La modella dal canto suo ha apprezzato molto la presenza fisica dell’attore: “lui è molto bello, mi piace di vibes. Così va bene, mi sento protetta”. Il siparietto hot è arrivato poco dopo quando i due, liberi dalle corde, si sono ritrovati talmente vicini con la modella che si è lasciata scappare: “oh! Interessante! Molto interessante! Ti piace così?”. Un riferimento che è diventato virale sui social e su cui evitiamo commenti, anche se la replica di Gilles non lascia alcun dubbio: “occhio quando ti muovi qua perché è tipo un burattino, tiri su!”.

Innegabile che tra i due sia scattata un’attrazione come ha confermato lo stesso Gilles, dicendo alle telecamere: “c’è un imbarazzo nel guardarsi negli occhi, poi con una bella donna lo è ancor di più…”. Non resta da vedere se questo rapporto conoscerà un’evoluzione nel corso de La Talpa 2024 o se si sia trattato soltanto di un episodio isolato.