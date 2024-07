Oroscopo Branko, previsioni oggi 21 luglio 2024/ Fine della crisi per Scorpione e Capricorno

Previsioni Oroscopo Branko oggi domenica 21 luglio 2024

Si rinnova l’appuntamento con le indicazioni astrali dell’esperto per la giornata odierna, l’astrologo ha rivelato come andranno le cose oggi domenica 21 luglio 2024 per un gruppo di segni dello zodiaco, secondo l’Oroscopo di Branko ci saranno diverse risalite e miglioramenti, con alcune turbolenze che finalmente potranno finire nel dimenticatoio.

Simona Ventura e la frecciata sull'Isola dei famosi/ "Programma usurato? Io saprei come farla rinascere"

SCORPIONE: del vostro amore le stelle la diranno lunga, un periodo destinato a entrare nella storia, gli altri sono curiosi delle vostre aspettative sentimentali, attenzione alle vostre gaffe quando parlate, nella seconda parte della giornata l’astro argento inizierà a guardarvi le spalle dall’Acquario.

VERGINE: secondo l’Oroscopo Branko avrete la possibilità di allargare il raggio d’azione sulle vostre attività, la prossima settimana sarà molto impegnativa, vivete l’amore senza pensare al domani, senza ricordare il passato e godetevi il presente.

Scaletta concerto Rammestein a Campovolo, oggi 21 luglio 2024/ Attesi oltre 50mila spettatori

SAGITTARIO: il contorno di persone nervose intorno a voi può rappresentare un intoppo, forse non siete in sintonia con il vostro pensiero, anche l’amore sembra guardare da un’altra parte, in affari vi farete sentire alla grande, Venere esalterà la bellezza della donna.

L’Oroscopo Branko per oggi 21 luglio: dolce risveglio per Capricorno

L’esperto di astri ha poi aggiornato su un altro gruppo di segni dello zodiaco, soffermandosi sull’andamento della giornata, per l’Oroscopo di Branko uno dei segni di oggi domenica 21 luglio potrebbe essere il Capricorno, ma brillano anche i Pesci:

Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio 2024/ Capricorno e Bilancia, grandi novità in arrivo

ACQUARIO: sono in arrivo delle forti emozioni che faranno scattare un immediato feeling emotivo, sono riscaldati anche i rapporti già esistenti, mentre le coppie più giovani godranno di qualche curiosa novità in arrivo, siete il segno più stimolato di queste ore, potrebbe esserci però qualche problema con il Sole in Leone da domani mattina, ma riguarderà un po’ tutti.

PESCI: come svelato dall’Oroscopo Branko, quella di oggi sarà una domenica radiosa e illuminata dal Sole, vi avvalete dell’aiuto di Mercurio che per voi farà gli straordinari nelle questioni di affari, il cuore tranquillo e potrebbe arrivare qualche idea geniale a illuminarvi la mente.

CAPRICORNO: i sogni sembrano trasmettervi messaggi importanti anche per lavoro e affari, cominciano a liberarsi di persone forse troppo invadenti, guadagnate un invito amoroso osè e siete pronti ad accettare la proposta,











© RIPRODUZIONE RISERVATA