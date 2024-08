Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del weekend 10-11 agosto 2024

Sta per arrivare un nuovo weekend e con lui le famose previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 10 e 11 agosto 2024. L’estate è arrivata al suo ultimo mese, ma mancano ancora diversi giorni per risollevarsi il morale e godere delle vacanze senza pensare troppo al lavoro. Ma cosa ci dicono le stelle per questo fine settimana? Concentriamoci sull’Oroscopo di sabato 10 e domenica 11 agosto 2024, e scopriamo cosa c’è di nuovo con le previsioni segno per segno di Paolo Fox. Iniziamo dall’Ariete, un po’ litigarello in amore ma pieno di idee. Per chi convive: cogliete la palla al balzo e lanciatevi in tante novità! Lavoro? Ponete attenzione alle sfide.

Proseguiamo con il Toro, che si trova immerso in un periodo di grandi cambiamenti, i quali potrebbero certamente metterlo a dura prova data la loro portata. Dopo un anno di fermo, è il periodo perfetto per fuggire dalla quotidianità e organizzare un bel tour fuori porta insieme al partner o gli amici. Purtroppo non è un buon momento sotto il punto di vista economico, ma durante il mese la situazione tornerà ad essere favorevole. Attenzione, non abbiate fretta di conquista, ma imparate l’arte della pazienza!

Oroscopo di Paolo Fox: Gemelli, Cancro e Leone

È il turno del segno dei Gemelli. Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per questo weekend in arrivo? Venere nel segno potrebbe scombussolare l’equilibrio amoroso, ma con un po’ di tenacia tutto si sistema. Il lavoro? Periodo di grandi impegni, soprattutto per domenica, quando potrebbe arrivare una notizia un po’ fastidiosa: vivete questa giornata con leggerezza nonostante gli imprevisti. I nati sotto il segno del Cancro saranno un po’ sottotono questo sabato e domenica.

L’oroscopo di Paolo Fox per il weekend (qui l’oroscopo di oggi 2 agosto 2024) prevedono un po’ di ansia, agitazione e stanchezza. Riposatevi e siate prudenti, non c’è nessuna fretta, e poi, le stelle aggiusteranno tutto a partire dalle prossime settimane! Proseguiamo con le previsioni del 10-11 agosto, con il prossimo segno zodiacale, il Leone. Sarà un weekend fortunato e di tante occasioni preziose, non lasciatevele sfuggire! A lavoro siate prudenti, potrebbero nascere delle discordie. Ma sabato e domenica è il momento giusto per provarci con qualcuno che vi piace, senza arrabbiarvi se le cose non vanno come volete.

L’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend, segno per segno: Vergine, Bilancia e Scorpione

Gli amici della Vergine vivranno invece un fine settimana piuttosto positivo, con energie buone e tanta, tanta carica! Non ignorate i problemi in sospeso con gli amici e fate attenzione a non innervosirvi se domenica si presenterà un piccolo problema a livello di organizzazione. È arrivato il turno della Bilancia, il segno in equilibrio per eccellenza. Cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox per questo weekend?

Anche se amate la vostra stabilità, forse è tempo di buttarvi in nuove sfide, specialmente se state pensando di cambiare lavoro. Alcuni di voi potrebbero poi avere una buona occasione amorosa domenica, da cogliere al balzo! Lo Scorpione invece tra i più fortunati secondo le previsioni di Paolo Fox del 10 e 11 agosto 2024: quel litigio col partner? Lo risolverete. Quel progetto che avete in cantiere da tempo? Troverete la forza di iniziarlo. Luna nel segno vi porta intuizioni a non finire, assecondatela senza paura.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, statevene a casa!

Cari Sagittario, tocca a voi. Siate prudenti, anche se volete rischiare non è un momento favorevole. Avere bisogno di tranquillità in questo momento ed è meglio stare a casa domenica, quando potrebbero presentarsi delle difficoltà da superare. Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox mettono in guarda anche i nati sotto il segno del Capricorno, che si troveranno invischiati in un bel litigio, che fortunatamente si risolverà domenica. Niente paura, cercate di non avere troppe aspettative e incontrerete nuove persone che potrebbero cambiarvi la vita.

Ed eccoci giunti al segno più famoso per il suo spirito libertino, l’Acquario. Questo weekend è tutto vostro, soprattutto per quanto riguarda l’amore: domenica grandi incontri! L’Oroscopo di Paolo Fox si conclude con i Pesci, abbastanza sfortunati in questo caotico fine settimana: badate ai figli e alla casa, preoccupazioni in vista. Oltretutto, abbassate il livello di stress, sta diventando troppo! Nota positiva, l’amore: Luna è favorevole alla riconciliazione e al perdono.