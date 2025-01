Per i nati sotto il segno del Toro non poteva mancare l’Oroscopo Paolo Fox 2025 al fine di comprendere il parere delle stelle per quelli che sono i prossimi mesi da vivere. Per voi l’anno nuovo sarà dedicato a chiarire situazioni importanti in amore, soprattutto chi vive una situazione part time tra gennaio e febbraio sentirà l’esigenza di dire tutto ciò che pensa.

Stando a quanto raccontato a I Fatti Vostri, l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Toro presenta situazioni da valutare con attenzione soprattutto in amore. C’è chi è reduce da una sorta di rivoluzione sentimentale; c’è chi ha cambiato partner o vicende di diverso tipo; serve stabilità, una circostanza che potrebbe palesarsi a giugno con l’arrivo di Venere. Estate galeotta per chi vorrà concedersi, sposarsi o anche avere un figlio.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 TORO: STOP ALLE INCERTEZZE

Proseguendo con il racconto delle previsioni per l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno del Toro il focus si sposta sugli aspetti che riguardano prettamente la sfera professionale. Per il lavoro le incertezze sono da accantonare, soprattutto nei primi mesi del nuovo anno. Con l’arrivo di Mercurio tra maggio e giugno sarà più facile capire cosa fare soprattutto per chi gestisce un’azienda o ha a che fare con gli investimenti. Il mese di ottobre sarà quello dove sentirete maggiormente la pressione, soprattutto per la visione dei conti. Giove inizierà un transito molto bello a partire dal 9 di giugno e, in termini di fortuna, sarete protetti sostanzialmente tutto l’anno.